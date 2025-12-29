Eligieron a su víctima al azar y la intentaron matar a machetazos, un mes después de la agresión, la Policía Nacional ha detenido a tres miembros de la banda latina de los Trinitarios, dos de ellos menores de edad, acusados de tentativa de homicidio y de robo. La víctima salvó la vida pero sufrió graves heridas en todo su cuerpo.

La violenta agresión, que causó al joven lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, se produjo la noche del 15 de noviembre de 2025 cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un parque del distrito madrileño de Latina.

Allí, los trinitarios detenidos, le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia el grupo rival y le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó la agresión con machetes que portaban ocultos entre sus ropas, acometiendo contra él hasta en cinco ocasiones con la intención de matar al joven y causándole lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, que pusieron en grave riesgo su vida.

Víctima escogida al azar

Según las primeras investigaciones, los agentes concluyeron que el joven fue escogido al azar «los detenidos le intentaron matar por el simple infortunio de toparse con ellos en plena acción en territorio rival, ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos».

La víctima no tenía relación alguna con grupos juveniles de carácter violento y se cruzó casualmente con estos jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) para hacer lo que en el argot de bandas se conoce como caída, una incursión premeditada en zona rival para agredir en manada a otra persona.

Tras la investigación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el 16 de diciembre pasado se procedió a la detención de tres varones, uno mayor de edad y dos menores, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, al estar todos ellos vinculados con la banda latina de los Trinitarios.

Los detenidos pasaron a disposición judicial y se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.