Desmantelan la banda latina Trinitarios en Cataluña: marcaban con cuchillos a los renegados

La macro operación contra la banda latina de los Trinitarios en Cataluña ya suma 15 detenidos, entre ellos uno de sus líderes El Pukita, que ya fue condenado hace años por marcar con un cuchillo la espalda de un renegado de la banda para castigarle por su deserción. La inmensa mayoría de los trinitarios arrestados son de origen dominicano y tienen antecedentes violentos.

En la redada contra la banda latina participan más de 300 agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra. Hasta el momento se han practicado una veintena de registros en los que se han intervenido armas blancas y de fuego, drogas, teléfonos y material informático.

Los investigadores acusan a los detenidos de delitos como robos con violencia, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La operación continúa abierta en varias localidades de las provincias de Barcelona y de Tarragona.

Marcaban a cuchillo a los desertores

Entre los detenidos se encuentran el máximo líder de la banda, arrestado en Salou, y uno de sus lugartenientes, Walter Yasmani El Pukita, condenado a nueve años de cárcel en 2013 por dar una paliza brutal y marcar una X de 50 cm de largo en la espalda de un ex miembro de la banda como castigo por su deserción.

Los hechos tuvieron lugar en el año 2012, entonces El Pukita y otros seis miembros de la banda latina de los Trinitarios, secuestraron a uno de sus componentes que flirteaba con otras bandas.

Los pandilleros llevaron al desertor a una zona boscosa y le dieron 90 golpes en la espalda con un tablón de madera. Después, con un cuchillo de cocina, le marcaron una gran X en la espalda como advertencia a los potenciales desertores del grupo.

Cinco de los detenidos estaban en la cárcel

Un total de cinco de los quince detenidos, han sido arrestados dentro de prisión donde cumplían pena por hechos anteriores o están recluidos de forma provisional hasta el juicio correspondiente, como en el caso de El Pukita.

La gran mayoría de los detenidos son pandilleros de origen dominicano que ya tenían antecedentes previos por otros hechos violentos. Los investigadores creen que los cabecillas manejaban desde la cárcel el tráfico de drogas y ordenaban los escarmientos o las acciones de venganza.

La banda latina de los Trinitarios se fundó en una prisión de Nueva York en el año 1987. Integrada en su mayor parte por inmigrantes de origen dominicano, su sucursal española nació en el año 2001 en la cárcel de Alcalá Meco (Madrid) y se expandió a Cataluña en el año 2007.