Discute con un hombre mientras navegaba por Formentera y le acaba rajando la barca con un cuchillo

Salió a navegar por la isla de Formentera con la intención de pasar una jornada tranquila en el mar, pero la travesía no llegó a buen puerto y acabó teniendo consecuencias legales. Un hombre se enfrenta ahora a una multa de hasta 6.768 euros por supuestamente rajar con un cuchillo la barca de otro individuo tras una fuerte discusión ocurrida en pleno mar, en un episodio que ha terminado derivando en un proceso judicial.

El altercado tuvo lugar en la tarde del 22 de junio de 2024 en la bahía de es Porroig, situada en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, en la isla de Ibiza. Según se recoge en el escrito de acusación, todo transcurría de manera normal durante esa jornada hasta que el acusado protagonizó una fuerte disputa con otro varón que viajaba a bordo de otra barca neumática. La discusión fue subiendo de tono y acabó generando un clima de gran tensión entre ambos.

Tras la disputa inicial, el hombre no gestionó bien los nervios ni la situación vivida momentos antes y, según la acusación, vio la necesidad de vengarse ese mismo día. Acto seguido, decidió navegar a toda prisa hacia la playa de Illetes, en Formentera, lugar en el que se encontraba el otro individuo con su embarcación. Una vez allí, presuntamente rajó la barca con un cuchillo, causando sobre la misma daños materiales valorados en 1.875 euros.

Los hechos han llegado finalmente a los tribunales y el juicio se celebrará a partir de este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía acusa al hombre de un delito de daños en propiedad ajena y reclama que abone un total de 6.768 euros, de los cuales alrededor de 4.500 corresponderían a una multa y 2.268 euros en concepto de indemnización por los daños causados.