Un cap de bou en miniatura, nuevo tesoro del patrimonio de Mallorca gracias al hallazgo de un ciudadano. La pieza ha sido entregada por el particular al Consell de Mallorca, lo que pone de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación del patrimonio.

La institución insular ha presentado este martes en La Misericòrdia el cap de bou, que se suma al conocimiento sobre la cultura talayótica de la isla. Este tipo de representaciones están vinculadas a los conocidos Bous de Costitx, una de las piezas más emblemáticas de la prehistoria mallorquina.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que el descubrimiento ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, que ha permitido poner la pieza a disposición del Consell para su conservación y estudio. «Gracias a este gesto podremos ponerla al alcance de toda la ciudadanía y seguir ampliando el conocimiento sobre nuestra historia», ha señalado en un comunicado.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que expoliar es robar una parte de nuestra historia, ya que cada objeto arqueológico forma parte de un contexto que permite comprender mejor el pasado de Mallorca.

Avui feim una passa més en la protecció i difusió del nostre patrimoni. El Consell de Mallorca incorpora una peça excepcional: un «cap de bou» en miniatura, una troballa de gran valor vinculada a la cultura talaiòtica i als emblemàtics Bous de Costitx, gràcies a la col·laboració… pic.twitter.com/idRoous7tR — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) March 17, 2026

La pieza será trasladada al Museu de Mallorca, donde se llevará a cabo un proceso de limpieza, estudio y conservación antes de su futura exposición pública. Este hallazgo, además, forma parte de una investigación más amplia y se prevé realizar nuevos estudios arqueológicos en la zona donde se ha encontrado, con el objetivo de conocer mejor el contexto histórico.

Galmés también ha lamentado la negativa del Museo Arqueológico Nacional a prestar los Bous de Costitx a Mallorca de manera temporal, unas piezas descubiertas en el santuario talayótico de Son Corró a finales del siglo XIX y consideradas uno de los símbolos más importantes del patrimonio arqueológico de la isla.

«Seguiremos reclamando que los Bous de Costitx puedan regresar a Mallorca, que es el lugar donde fueron encontrados y donde la ciudadanía debería poder conocerlos y disfrutarlos», ha manifestado.