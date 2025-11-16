Fin de semana de venganzas entre pandilleros de las bandas latinas de los Domincan Don’t Play y los Latin King en el distrito de San Blas de Madrid. Los dos enfrentamientos registrados en menos de 24 horas se han saldado con un joven apuñalado y otro herido a machetazos en la boca y un brazo.

Durante las dos reyertas consecutivas de este jueves y del viernes, la Policía Nacional ha detenido a cuatro de los pandilleros implicados y ha evitado una nueva venganza entre bandas latinas interceptando en la misma zona a otro grupo de jovenes armados con cuchillos.

Los agentes del GOR de la comisaría de San Blas y del GAC de la Jefatura de Policía de Madrid evitaron un tercer enfrentamiento al interceptar a un grupo de jóvenes armados con cuchillos cuando buscaban a otros miembros de bandas latinas rivales para vengarse.

Primera reyerta: apuñalado en San Blas

El primer enfrentamiento entre miembros de las bandas latinas de los DDP y los Latin Kings tuvo lugar el jueves a la altura del número tres de lca calle Brocado en el barrio de San Blas.

Allí, varios grupos de jóvenes de ambas bandas se enfrentaron armados con cuchillos alrededor de las 23:00, muchos de los participantes en la reyerta eran menores de edad.

La pelea entre pandilleros se saldó con un joven de 18 años apuñalado en una pierna. La víctima fue atendida por un equipo del SAMUR-Protección Civil y de la Policía Nacional y trasladado al Ramón y Cajal con pronóstico reservado.

La venganza 24 horas después

La venganza entre pandilleros de las dos bandas latinas no se hizo esperar. En menos de 24 horas, también en San Blas y en la calle Nicolasa Gómez, el viernes se vivió una segunda reyerta entre ambas bandas pasadas las 21:00 horas.

En esta ocasión, otro joven pandillero fue herido de dos machetazos. Uno en la boca y un segundo, y más grave, en la pierna. El SAMUR atendió a la víctima en el lugar de la pelea y le trasladó con pronóstico reservado a un centro hospitalario.

Entre tanto, los patrullas de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso atraparon a tres pandilleros más. En total, el número de detenidos de bandas latinas esa noche de viernes asciende a cuatro jóvenes, entre ellos el herido a machetazos.

La Policía evita una tercera reyerta

Mientras los agentes entregaban al Grupo de Menores (GRUME) a tres de los detenidos, menores de edad, sus compañeros evitaron un tercer enfrentamiento en la misma zona.

En esta ocasión, los policías sorprendieron a un nutrido grupo de jóvenes, muchos menores de edad, armados con cuchillos mientras buscaban a miembros de bandas rivales. En esta tercera actuación, los policías requisaron un cuchillo de grandes dimensiones a un menor de 14 años e identificaron a varios de los pandilleros, el resto consiguió huir.