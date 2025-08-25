Fue una venganza entre bandas latinas por una agresión anterior. Un menor de 14 años permanece ingresado en el Hospital 12 de Octubre tras resultar apuñalado en el cuello tras una pelea entre decenas de miembros de bandas latinas en Parla (Madrid).

El suceso ha tenido lugar pasadas las 19:00 horas de la tarde de este domingo en la calle Fuenlabrada del municipio madrileño de Parla y la Policía lo investiga como una tentativa de homicidio.

Allí, más de una decena de jóvenes miembros de bandas latinas se enfrentaron armados con cuchillos y objetos punzantes en un ajuste de cuentas por reyertas anteriores.

La Policía le salvó la vida

Fruto de la pelea, un joven de 14 años fue apuñalado de gravedad en el cuello. Fue la propia víctima la que acudió a la comisaría a pedir ayuda a los agentes y estos llamaron de inmediato a una ambulancia del SUMMA-112.

Los servicios sanitarios trasladaron de urgencia al menor de 14 años hasta el Hospital 12 de Octubre donde permanece ingresado en estado de gravedad.

Venganzas y apuñalamientos

La Policía investiga el apuñalamiento del menor como una tentativa de homicidio en el marco de una venganza entre bandas latinas, tras el último enfrentamiento del 18 de mayo entre las bandas latinas de Los Trinitarios y El 18. Entonces la Policía detuvo a 16 jóvenes, la mitad menores de edad.

Sólo han pasado diez días desde el último apuñalamiento entre miembros de bandas latinas. El pasado 13 de agosto, en el barrio de Vallecas, los especialistas del Samur-Protección Civil asistían a un hombre de 28 años por dos heridas por arma blanca, localizadas en el muslo y en el hemitórax izquierdo.

El herido fue estabilizado y trasladado con preaviso al hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal escoltó el convoy hasta el centro hospitalario y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

La principal hipótesis es que la víctima, fue objeto de un ataque de bandas latinas. Varios testigos han relatado a los agentes que se podría tratar de la banda latina de los Ñetas y la Policía busca a tres agresores con características que encajan con esa hipótesis.

En el lugar del asalto, la Policía recogió dos armas blancas, una de ellas una navaja de tipo mariposa, que ha enviado a analizar. Los agentes investigan el caso como una tentativa de homicidio.