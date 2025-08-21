Agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido durante la madrugada de este jueves a un menor de edad por su implicación en la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida), tras una pelea ocurrida en la localidad.

EL crimen tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada, momento en el que el menor de 17 años agredió brutalmente y de «forma «grave» a la víctima durante una disputa que había comenzado unos minutos antes.

El joven herido fue trasladado por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde falleció horas después. La investigación ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos de la Región Policial de Ponent.