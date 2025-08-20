El anciano de 90 años atracado y torturado en su vivienda de Vigo el pasado mes de julio fue víctima de sus vecinos: una banda violenta de ladrones que vivían en su misma localidad. Los asaltantes le ataron a una silla y le golpearon con saña hasta que les entregó 20.000 euros. En menos de un mes, la Policía Nacional les ha localizado y detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando los cuatro ladrones, encapuchados, asaltaron la vivienda de su vecino y amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo al anciano. A continuación, le ataron a una silla y golpearon con fuerza hasta lograr que les entregara 20.000 euros en efectivo y una tarjeta bancaria con su clave.

Los ladrones huyeron del lugar con el botín del robo y trataron de extraer dinero sin éxito de un cajero automático cercano con la tarjeta robada al anciano.

Regresaron para robar al anciano otra vez

Tres días después, los delincuentes regresaron a la vivienda del anciano para robarle una furgoneta con diversa maquinaria de obra en su interior. El vehículo fue posteriormente abandonado con numerosos desperfectos en el parque forestal de Coruxo.

Ahora, la investigación policial, bautizada como Operación Nona, ha permitido identificar y detener en solo un mes a los autores de estos hechos, individuos que forman parte de un grupo criminal especializado en robos violentos en la provincia de Pontevedra. Los sospechosos se dedicaban también al robo de vehículos y al tráfico de drogas.

Eran vecinos del anciano

Los investigadores consiguieron identificar a los atracadores y descubrieron que eran vecino del anciano. Este miércoles a primera hora de la mañana la Policía Nacional ha detenido a tres de los asaltantes cuando estaban en una vivienda en Coruxo. En el operativo han participado efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo.

En el registro de esa vivienda la Policía intervino dos armas de fuego simuladas, las prendas de ropa utilizadas en los actos delictivos, caretas, dinero en efectivo y diverso material que podría estar relacionado con dos delitos cometidos en la provincia en la última semana y con otros asaltos anteriores.

Fuentes policiales han confirmado que la investigación continúa abierta y se les atribuye a los implicados los delitos de robo con violencia, robo con fuerza y robo de vehículo, así como pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción 4 de Vigo en los próximos días.