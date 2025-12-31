Un especialista en running desvela las mejores zapatillas para correr la San Silvestre hoy

Muchos corredores cierran el año con energía y esfuerzo sobre el asfalto en la San Silvestre de hoy. Más allá del entrenamiento, la elección del calzado se ha convertido en un elemento decisivo para optimizar el rendimiento y evitar lesiones. Fernando Chacón, especialista en running de la tienda ALS Sport Sevilla, ha compartido las zapatillas más recomendadas para rendir al máximo en esta mítica carrera y explica que sus consejos son igualmente útiles para otras competiciones de características similares.

Según este experto, el calzado ideal combina ligereza, amortiguación y capacidad de propulsión, adaptándose al estilo de pisada y a la distancia de la prueba. Entre las opciones que destaca, las Adidas Adizero Adios 8 se presentan como una referencia para quienes buscan velocidad sin sacrificar confort. Su tecnología Lightstrike Pro y la suela Continental aseguran un agarre firme y una transición de la zancada eficiente, permitiendo mantener un ritmo alto sin comprometer la estabilidad, algo clave para los corredores que aspiran a mejorar sus tiempos en distancias de 10 kilómetros.

Otro modelo que el especialista recomienda es el Asics Metaspeed Sky Paris, diseñado para potenciar cada zancada gracias a su placa de carbono y la espuma FF Blast Turbo. El especialista explica que esta combinación reduce la fatiga y mejora la eficiencia energética, especialmente útil en carreras que combinan tramos planos y curvas, como la San Silvestre. Para aquellos que buscan equilibrio entre velocidad y comodidad, las Brooks Hyperion Elite V4 son una alternativa sobresaliente. Con media suela DNA Flash y un upper envolvente, estas zapatillas ofrecen un ajuste firme pero flexible, proporcionando sensación de propulsión natural y un contacto estable con el asfalto, lo que permite mantener un ritmo constante sin comprometer la técnica de carrera.

Las mejores zapatillas para la San Silvestre

Por su parte, las Hoka Rocket X2 destacan por su combinación de amortiguación y ligereza. Su entresuela PROFLY X y la placa de carbono facilitan una pisada reactiva, reduciendo el impacto sobre articulaciones y músculos, ideal para disfrutar de la carrera sin sentir fatiga prematura. Fernando Chacón también menciona la Joma R5000, una opción algo más económica que combina rendimiento y accesibilidad, ofreciendo buena amortiguación y estabilidad, perfecta para los que desean experimentar sensaciones competitivas sin renunciar a la protección del pie.

También habla de las Mizuno Rebellion Pro 2, que se posicionan como un modelo diseñado para optimizar la eficiencia de la zancada, ofreciendo respuesta rápida y ligereza, ideal para distancias de 10 kilómetros y competiciones similares. Las On Cloudboom Strike son otra recomendación del especialista, destacando por su innovadora placa de carbono que potencia la propulsión y su entresuela Helion superligera, proporcionando una combinación única de velocidad y comodidad para corredores exigentes. Las Saucony Endorphin Elite cierran la lista de este especialista, un modelo reconocido por su capacidad de mantener ritmos rápidos durante toda la carrera gracias a su placa de carbono SPEEDROLL y la amortiguación PWRRUN PB, que favorece una zancada fluida y eficiente, permitiendo que el corredor optimice cada paso.

La elección de zapatillas adecuadas puede marcar la diferencia entre una San Silvestre fantástica y una experiencia cargada de molestias. Fernando Chacón insiste en el hecho de que invertir en un calzado que combine ligereza, amortiguación y ajuste perfecto no solo mejora marcas y sensaciones durante la carrera, sino que también protege pies y articulaciones a largo plazo. Y estos modelos recomendados no solo sirven para la San Silvestre, sino que se convierten en aliados fiables para cualquier carrera similar, garantizando eficiencia, comodidad y seguridad en cada entrenamiento y competición.