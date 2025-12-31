Inés Hernand y Aitor Albizua sorprenden en las preúvas de RTVE: «Fue un buen mojón»

Por primera vez RTVE ha emitido las preúvas que se celebran cada año el 30 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid. Hasta ahora sólo se emitian en el canal Neox de Atresmedia pero este 2025, la pública ha decidido mostrar el evento en La 2 de TVE. Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado fueron los presentadores y, obviamente, mostraron su simpatía al gobierno sanchista haciendo comentarios contra la Comunidad de Madrid aunque también se rieron de Ábalos. Inés Hernand y Aitor Albizua, por su parte, recordaron el fracaso del programa La familia de la tele, el intento de TVE de revivir el universo de Sálvame (Telecinco) que duró mes y medio, algo que ambos comunicadores catalogaron de «gran mojón».

Las preúvas son un tradicional ensayo de las Campanadas del 31 de diciembre. Desde hace 14 años, es Atresmedia, desde su canal Neox, quien ha tenido la exclusividad de emitirlas. El pasado 30 de diciembre también lo hizo de la mano de Pilar Vidal, Lola Lolita y Dani Mateo.

Pero en este 2025, por primera vez, RTVE ha decidido también emitir las Precampanadas a través La 2, Teledeporte, Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, y contó con los presentadores Inés Hernand, Aitor Albizua y el humorista Miguel Maldonado para la ocasión. Los tres están habituados al escándalo, (en especial Hernand y Maldonado) y, obviamente, aprovecharon la ocasión para lanzar sus pullas ideológicas.

Primero Aitor Albizua propuso hacer una «ruleta rusa» entre los tres, a lo que Hernad, tras escuchar la mención a Rusia dijo: «¡Qué comunista, Aitor!¿No será la tele del régimen esto?».

Aitor propuso las siguientes opciones para comer durante las campanadas: 12 ajos, 12 piparras, 12 gildas, 12 pipas de girasol, 12 gambas o 12 polvorones. Finalmente, la suerte decidió que él se comiera los polvorones, Hernand las piparras y Maldonado las doce gambas.

Maldonado dijo que iba a pasar Nochevieja «a puro Ábalos», a lo que Inrés apostilló: «En la cárcel». «¿Con chistorras?», bromeó Albizua, a lo que el cómico contestó: «No, pues pasándolo bien, con las amistades, tomándose algo que este bien, ese tipo de movidas. Pero siempre con una sonrisa y buena actitud».

Maldonado también quiso atacar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid con la siguiente ironía: «El precio de la vivienda está sensacional. Os lo digo en serio. El que no tiene un buen piso es porque no se ha esforzado lo suficiente. Porque, aquí en Madrid, sin ir más lejos, que esto está lleno de áticos, quien no tiene un buen ático dúplex en Chamberí es porque no quiere».

También salió el tema de La familia de la tele, el intento de José Pablo López (presidente de RTVE) y Sergio Calderón (director de tVE) de darle trabajo a sus amigos Óscar Cornejo y Adrián Madrid para rescatar el espíritu de Sálvame en la cadena pública y que fue un fracaso absoluto. Recordemos que el programa estaba presentado, entre otros por Aitor Albizua e Inés Hernand. “Fue un éxito rotundo de seis semanas”, ironizó en las preúvas la humorista, a lo que su compañero contestó: «Fue un buen mojón de mes y medio. ¿Pero quién no ha tenido un buen mojón en su vida? ¿Quién no ha pensado que se iba a tirar al tiarrón de turno y cuando llega es la decepción monumental? Pues es lo que pasó y de los errores, Inés, hay que aprender». Hernand apostilló: «Yo digo una cosa: Matt Damon no tiene una película buena, así que, nada, hay que ir haciendo curículum…».

Los tres presentadores también defendieron la sanidad pública, hablaron de tender «puentes» con los inmigrantes y dieron su apoyo a Eduardo Casanova, el actor y director que hace pocos días declaró que tiene VIH.