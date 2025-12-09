La colaboradora de TVE Inés Hernand se deshace en elogios a Sánchez: «¡Aplaudidle bien, pobre Pedro!»

La abogada Inés Hernand, habitual colaboradora en TVE y de manifiesta inclinación socialista, se ha deshecho en elogios hacia Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la ceremonia del centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español. Hernand, que presentaba el evento, ha pedido a la audiencia que aplauda «bien» al presidente, al que se ha referido como «el icono».

Hernand ha iniciado el evento, celebrado en la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Madrid, poniendo en valor las luchas del sindicalismo y del socialismo para después adelantar las intervenciones de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y del propio Sánchez. La presentadora ha adulado al presidente del Gobierno por los «muchos avances» que «ha impulsado».

«Va a hablar @pedrosanchez, nuestro presidente del Gobierno, que en estos años ha impulsado muchos avances. Te agradecemos todos esos avances que han conectado las luchas históricas de este movimiento», ha dicho Hernand. Y acto seguido ha reclamado a la audiencia: «¡Aplaudidle bien hombre, pobre Pedro!».

La presentadora, en su habitual tono de humor, ha vuelto a mostrar la misma pasión por el presidente del Gobierno que ya ha dejado ver en otras ocasiones. «Se ríe. Ríe por no llorar. La verdad, le tengo aquí en primera fila y es Marilyn (Monreo). Pobre Pedro. Gran presidente, el icono», ha dicho Hernand ante la reacción de Sánchez después de que pidiera un fuerte aplauso para él.

La colaboradora de TVE ha aprovechado también para hacer un repaso, antes de abandonar el escenario, a lo que ha considerado logros conseguidos por el Gobierno de Sánchez: «La subida del salario mínimo, la derogación parcial de la reforma laboral, la protección del empleo en los peores momentos, los ERTES, el refuerzo de lo público, chica bastante…». También ha tenido tiempo para mandar «un besito» a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. «Yolanda, si no estás viendo desde casa: ¡Hola!», ha dicho la presentadora del evento.

Hernand se ha despedido del auditorio con agradecimientos por poder presentar el evento y comentarios sobre el estilo arquitectónico de la sede de UGT, emblemático edificio en la Avenida de América de Madrid. «Ha sido un honor y una emoción inmensa poderos acompañar en este edificio de hormigón brutalista aquí en el centro de Madrid», ha dicho la presentadora. Y ante las risas del público, ha insistido: «Me gusta de verdad, no es irónico. Yo también trabajo en Televisión Española, este rollo Ceausescu de Prado del Rey me gusta, siempre».