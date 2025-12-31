In memoriam: los deportistas que nos dejaron en 2025

El 2025 se acaba y como cada año hay que lamentar la pérdida de deportista de primer nivel que este año fallecieron por diferentes causas. El mundo del deporte lloró varias muertes en un 2025 de algunas tragedias y aquí recordamos a algunos de los principales deportistas que nos abandonaron en este año.

Diogo Jota

En el verano una noticia sobrecogió al mundo del fútbol. Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool, y su hermano André fallecieron en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Mientras se dirigían a Liverpool para regresar a los entrenamientos, Diogo Jota perdió el control de su monoplaza, que acabó incendiado. Fue una tragedia total, un drama humano que provocó un enorme shock en el Liverpool y en el mundo del fútbol.

George Foreman

Una de las grandes figuras históricas del boxeo también nos dejó en este 2025, concretamente en marzo. Considerado entre los 10 mejores pesos pesados de la historia, Foreman fue medalla de oro olímpica (en México 1968), fue campeón del mundo de los pesos pesados en dos ocasiones y sobre todo quedó para siempre por su gran rivalidad con Muhammad Ali.

Felix Baumgartner

En octubre de 2012, un hombre mantuvo en vilo a todo el mundo por un salto que se hizo muy famoso. Felix Baumgartner saltó desde la estratosfera en una acción que se retransmitió en directo, que acabó con éxito y que dejó ya el nombre de este austriaco para la historia. Sin embargo, en este 2025, un accidente en parapente le dejó sin vida.

Rafa Rullán

Leyenda del baloncesto español, especialmente del Real Madrid en el que militó casi 20 años, Rullán registró 162 internacionalidades con España y una medalla de plata en el Eurobasket de 1973. Fue el primer deportista balear en participar en unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla en un europeo.

Boris Spassky

Una de las grandes figuras de la historia del ajedrez falleció a los 88 años el pasado mes de febrero. Más allá de que fue campeón del mundo de ajedrez, Spassky siempre estará en la historia por ser uno de los protagonistas de la llamada partida del siglo, cuando se enfrentó al estadounidense Bobby Fischer en plena Guerra Fría.

Hugo Gatti

Leyenda del fútbol argentino y genial comentarista deportivo, Hugo Gatti nos dijo adiós en abril. Gatti es uno de los guardametas más recordados en el fútbol argentino, pero en España se hizo famoso por su fuerte personalidad y humor en diferentes programas, especialmente El Chiringuito.

Hulk Hogan

Uno de los nombres más famosos de la lucha libre falleció a los 71 años. Hogan convirtió la lucha libre en un fenómeno social y global. Fue 12 veces campeón mundial de la lucha libre profesional y fue una personalidad televisiva de gran calado, ayudando a transformar las WWE.

Leo Beenhakker

Entrenador del Real Madrid en dos etapas, aunque especialmente de 1986 a 1989, el neerlandés murió en abril a la edad de 82 años. Este técnicoganó tres títulos con el club blanco y también dirigió dos de los equipos holandeses más importantes: Ajax y Feyenoord. Es, además, el último entrenador en ganar dos Ligas seguidas con el Real Madrid.

Pinto da Costa

Histórico presidente del Oporto, en el que estuvo más de 40 años, con el club portugués Da Costa se hizo mundialmente famoso por sus negocios con futbolistas (a los que sacaba una rentabilidad impresionante) y por ser además el dirigente deportivo con más títulos en todo el mundo.

Manolo ‘el del bombo’

No podemos olvidarnos del aficionado más famoso del fútbol español. 2025 nos dejó sin Manolo ‘el del bombo’ a los 76 años. El hincha más reconocido de la selección viajó por todo el mundo durante muchísimos años para ver los partidos de España en directo. Siempre iba acompañado de su tradicional bombo, lo que le hizo ser querido en todo el país.