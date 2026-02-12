Flick llora por el VAR: «¿Encontraron algo en los siete minutos que revisaron? Para mí fue un lío»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Metropolitano para atender a los medios de comunicación tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El equipo azulgrana vivió una derrota humillante, la peor desde que el técnico alemán llegó al banquillo culé.

«¿Qué puedo decir? Hemos comenzado con las tarjetas amarillas, la primera acción sobre Balde lo era. Seguro. Hubiera sido todo diferente si la enseña. Al no hacerlo, invitas a jugar así. Para mí es un lío. ¿Han sido siete minutos parados? ¿Han encontrado algo? Para mí no era fuera de juego. Si ellos han visto algo, avisa. Pero no hay comunicación», comenzó Flick con su intervención.

Fue una jugada que estuvo en revisión durante siete minutos, para incertidumbre de todos los presentes. Pese a la goleada, Flick se marchó orgulloso de la puesta en escena de los suyos. «No estoy decepcionado con el equipo. Estoy contento con la temporada del equipo. Hemos tenido muchas lesiones. Perder también forma parte del juego. Ha sido una derrota dolorosa, pero estoy orgulloso del equipo. Hay que aprender la lección. Ellos han tenido más hambre para marcar. Y es lo que quiero. No lo hemos hecho en los primeros 45 minutos. Pero el equipo es joven, pero no pongo excusas», detalló.

Flick analizó la dura derrota contra el Atlético y ya echa cuentas para remontar la eliminatoria. «No jugamos bien en la primera mitad, no jugamos como un equipo. La distancia entre unos y otros era grande. No hemos presionado. Y en los primeros 45 minutos hemos aprendido una gran lección. El final ha sido mejor. Tenemos dos partes más y lucharemos. Si ganamos 2-0 en cada mitad… necesitaremos a nuestra afición en casa», aseguró al final de la rueda de prensa.