Simeone saca pecho: «No soy un brujo para ver el futuro, pero sentía que podíamos hacer este partido»

El Atlético de Simeone resucita -de nuevo- cada vez que le cantan el réquiem, para suerte de un Metropolitano convertido en un manicomio. ‘Bienvenidos al infierno, Barcelona’. Y cómo quema. Queda el partido de vuelta, que será en la Ciudad Condal. Ningún rojiblanco quiere oír nada de Sevilla hasta que no acabe la eliminatoria. Partido a partido, que dice el Cholo. Vaya por delante que una noche no hace una temporada, pero la de este jueves se recordará toda la temporada en el Metropolitano.

«Encontramos en el estadio una energía increíble. la vida es energía. La interpretación del partido fue muy buena. Los cuatro delanteros interpretaron los espacios a romper de la mejor manera. Muchas veces solemos decir que no tenemos contundencia… Hoy hicieron un partido que quedará para el recuerdo más allá de cómo quede la eliminatoria. Nuestra gente necesita jugar estos partidos. Necesita jugar partidos importantes. Hoy lo representamos de la mejor manera, especialmente en la primera parte», indicó Simeone.

El Cholo tiró de hemeroteca al no describir la victoria de este jueves como la mejor desde que es entrenador del Atlético. «Hemos tenido noches importantes. Recuerdo aquella del Barcelona en Champions con gol de Koke. La energía es del estadio. Nosotros logramos interpretar el partido que había que jugar. Tuvimos personalidad para jugar contra un rival duro y protagonista más allá de las ausencias».

Brillante estuvo Nahuel Molina. Habitual suplente que salió de la partida y cuajó una gran actuación. «El trabajo paga. Soy consciente de que hay que dar y la vida devuelve en algún momento. Tienen que ver cómo entrena Nahuel. Cómo alienta a sus compañeros cuando no le ha tocado jugar. Estaba en crecimiento. La ausencia de Barrios la suplimos con Llorente que jugó bárbaro y eso liberó a Nahuel»,

El Cholo remarcó la confianza en su equipo. «Tengo fe, lo dije antes del partido. Tengo fe en lo que hacemos, tengo fe en nuestra gente. No soy un brujo, pero sentía que el equipo podía hacer el partido que hicieron. Hemos tenido una noche muy buena, pero la eliminatoria no está terminada. Me hubiera gustado atacar más en la segunda parte. Me pone muy contento por nuestra gente. La gente necesita estos partidos. Tenemos que luchar en Champions para estar cerca de ganar porque la gente quiere salir campeón. Queremos alimentar eso», finalizó Simeone.