Hansi Flick ya conoce la pócima para ganar en el Metropolitano al Atlético de Madrid. También en la Copa del Rey. El entrenador alemán ganó la temporada pasada las dos veces que visitó el feudo colchonero como técnico del Barcelona. Acumula tres victorias seguidas contra Simeone tras perder los dos primeros duelos. Este jueves, un nuevo choque en el escenario rojiblanco.

El Barcelona de Hansi Flick vuelve al Metropolitano este jueves para medirse al Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El equipo culé encara esta eliminatoria en racha y busca dar un golpe para llegar con ventaja a la vuelta en el Camp Nou.

Será la tercera vez que Hansi Flick visite el Metropolitano como entrenador del Barcelona. Las dos anteriores ganó, y lo hizo en apenas 15 días. Una de ellas en la jornada 28 de Liga (16 de marzo) y la otra en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey del pasado curso (2 de abril).

Flick ya sabe cuál es la pócima contra el Metropolitano

Antes de esas dos victorias, Hansi Flick no le había ganado a Simeone como entrenador del Barcelona en dos partidos anteriores. Perdió 1-2 en Liga en diciembre y empató en la ida de aquellas semifinales de Copa del Rey. Esos dos pinchazos le ayudaron a mejorar su sistema contra el Atlético de Madrid. Perfeccionó su pócima y ahora lleva tres victorias consecutivas contra ellos. Busca la cuarta.

El 2-4 en Liga del año pasado fue un antes y un después en el Metropolitano. Le dio alas para ganar aquel título y aprendió cómo ganarle al Atlético de Madrid en su feudo. Remontó un 2-0 en los últimos 20 minutos de partido. Sorloth hizo el 2-0 en el 70. Luego marcó Lewandowski en el 72, Ferran Torres en el 78, Lamine Yamal en el 92 y otra vez el delantero valenciano en el 98.

Y en el de Copa del año pasado, tras un partido loco en la ida (4-4), la vuelta fue un paseo. 0-1 ganó el Barcelona de Hansi Flick con otro gol de Ferran Torres que le dio el pase a la final de la Copa del Rey de Sevilla. Ahora el entrenador alemán quiere repetir en el Metropolitano otro camino hacia otro título con el Barça.