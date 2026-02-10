Lamine Yamal se centra en el campo

Lamine Yamal se ha centrado en el campo, en lo verdaderamente importante del fútbol. La estrella blaugrana ha puesto sus cinco sentidos en lo que pasa dentro del terreno de juego y ha dejado de lado su vida fuera de ellos. Ha demostrado madurez y ha apartado su lado más estrafalario, sobre todo de las redes sociales. En los últimos meses, este comportamiento le ha dado un salto a nivel deportivo muy importante.

Un nuevo Lamine Yamal está surgiendo. Tiene 18 años, es muy joven y todavía está por hacer, como quien dice. Como persona y como futbolista. Tiene mucho margen de crecimiento en ambos sentidos por su corta edad. Pero la realidad es que en los últimos meses ha madurado bastante. Es otro respecto al inicio de la temporada.

Todo cambió a raíz del Clásico disputado en el Santiago Bernabéu, donde el Barcelona perdió a manos del Real Madrid (2-1) a finales de octubre de 2025. En ese partido, Lamine Yamal metió la pata con unas declaraciones suyas antes del encuentro, hablando de más y cargando contra el club blanco.

Eso provocó que la ira del madridismo fuese directamente contra Lamine Yamal, sacándolo por completo del partido y perjudicando a su equipo, que terminó perdiendo en un encuentro muy discreto. También ayudó a que la motivación de los jugadores del Real Madrid fuese mucho mayor.

Lamine Yamal se centra en el fútbol

El Lamine Yamal que estamos viendo ahora es mucho más maduro al de hace cinco meses. Y eso que tampoco ha pasado muchísimo tiempo. Su cambio más visible se puede observar a través de sus redes sociales. El ’10’ culé ha borrado todas sus fotografías de Instagram que no tengan que ver con su carrera deportiva. Todas aquellas imágenes en las que salía de fiesta, en su cumpleaños o de vacaciones con sus amigos, las ha borrado.

Ahora, Yamal solamente tiene imágenes en sus redes sociales jugando al fútbol o de acuerdos publicitarios con diferentes marcas. Es decir, solamente para su trabajo. Y es que lo ocurrido el pasado verano con su polémica fiesta de cumpleaños, su viaje a Brasil y sus relaciones con diferentes chicas le pusieron en el foco. Y no por lo deportivo. Se estaba juzgando a Lamine por sus comportamientos extradeportivos.

Salto deportivo de Lamine Yamal

Lo ha cortado de raíz y ha optado por seguir un perfil mucho más bajo en redes sociales. Es un ídolo de masas entre los jóvenes y empieza a saber que debe ser un ejemplo. Hace mucho tiempo que no se habla de la vida privada de Lamine Yamal. Ha dejado en pocos meses esas polémicas atrás y ha optado por madurar de golpe.

Perfil bajo en redes sociales y un perfil muy alto dentro del césped. Casualidad o no, este comportamiento de Lamine Yamal le ha hecho mucho bien a nivel deportivo. Su salto ha sido bastante grande en las últimas semanas, dejando atrás la pubalgia con un trabajo invisible muy importante. Ha mejorado su rendimiento goleador y a día de hoy está en el mejor momento de su corta, todavía, carrera deportiva.