Lamine Yamal ha dado un paso adelante en el Barcelona. La perla culé está en su mejor momento de la temporada, ha dejado atrás la pubalgia y va camino de marcar más goles que nunca en su corta carrera deportiva. Solamente tiene 18 años y es un líder en su equipo. Para Hansi Flick es intocable en cada once y en Albacete apunta a ser de nuevo titular.

Atrás parece que ha quedado, de manera casi definitiva, los dolores de pubalgia que dejaron fuera a Lamine Yamal durante varios partidos. Llegó a decir Hansi Flick en su guerra con Luis de la Fuente que había que cuidar al jugador. Pero ahora que se ha recuperado lo está jugando todo y además está siendo determinante para su equipo.

El ’10’ azulgrana ha jugado como mínimo 80 minutos en los últimos siete partidos del Barcelona. El único que se perdió fue en Praga por sanción. Lo está jugando todo y bien. Lamine Yamal apunta a seguir siendo titular contra el Albacete en Copa del Rey y es el gran rival a parar por los de Alberto González.

Está imparable. En la última semana, Lamine Yamal ha marcado goles en todos sus partidos. Tres partidos consecutivos con tres goles y una asistencia. No cuenta la asistencia de gol a Rashford que sentenció el duelo en Elche. Y es que está siendo el jugador más determinante de su equipo.

Lamine ya ha igualado sus goles en Liga del año pasado

Además, Lamine Yamal va camino de marcar más goles que nunca como jugador del Barcelona desde que empezó a dar sus pasos en el fútbol profesional. El curso pasado en Liga marcó nueve dianas y repartió 14 asistencias. Este año ya ha igualado esos números en goles y lleva otras nueve asistencias. Va camino de romperlos a lo bestia si sigue por este camino.

18 goles y 22 asistencias. Estos fueron los números de Lamine Yamal el año pasado con el Barcelona. Este curso ya acumula 13 goles y 14 asistencias. Sigue sin ser un gran goleador, pero sigue creciendo como jugador. Cada vez más determinante y cada vez más importante en su equipo.

Lamine Yamal quiere seguir ganando títulos con el Barcelona a una velocidad endiablada. Este curso tiene el Mundial con España a final de temporada como gran objetivo de la temporada sin perder de vista la Champions, su gran diana como jugador culé. Está en su mejor momento de la temporada y quiere seguir rompiendo registros.