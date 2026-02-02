Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor y es baja para Albacete «por precaución»

Raphinha se ausentó del entrenamiento del Barcelona de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y es baja para el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete de este martes en el Carlos Belmonte. El atacante brasileño se vio obligado a abandonar el terreno de juego el pasado sábado contra el Elche al descanso por unas molestias y Hansi Flick no quiere arriesgar con él.

El extremo brasileño sufre una sobrecarga en su aductor y por precaución no viajará junto al resto del equipo a Albacete mañana. Tendrá que estar de reposo una semana, pero lo lógico es que pueda llegar para el fin de semana contra el Mallorca en el Camp Nou. En el Barça no quieren arriesgar con un jugador determinante para el equipo.

«Comunicado médico de Raphinha: presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana», señala el Barcelona en un comunicado médico publicado este lunes tras su ausencia en el entrenamiento.

En cambio, sí entrenó junto al grupo este lunes Jules Koundé tras tener que pedir el cambio el pasado fin de semana en el partido contra el Elche. El lateral francés parece recuperado y podrá viajar a Albacete para disputar los octavos de la Copa del Rey, aunque apunta a ser una de las rotaciones del once de Hansi Flick.

El resto de bajas en el Barcelona para este duelo copero son las ya conocidas de Gavi, Christensen y Pedri. El mediocentro canario empezó a hacer trabajo en solitario, aunque todavía no se le espera junto al grupo. El equipo culé viajará este martes a Albacete para disputar un partido que puede ser engañoso, ya que a pesar de ser un rival de inferior categoría, ya eliminó al Real Madrid en la anterior ronda.