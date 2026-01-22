Flick da la razón a Luis de la Fuente

Hansi Flick le ha dado la razón a Luis de la Fuente durante los últimos meses. No con sus palabras, pero sí con sus actos. El entrenador del Barcelona le pidió al seleccionador español allá por el mes de noviembre que tenía que cuidar a Lamine Yamal. Más de dos meses después, los hechos demuestran que el alemán no ha hecho con el ’10’ culé lo que le pidió a España. Pero es que tampoco lo ha hecho con Pedri. La lesión del canario lo ha confirmado.

«Está recuperando su nivel, pero todavía no está al 100%. Aún tiene molestias. Hay que cuidarlo, no solo aquí, también en la selección, espero que lo hagan», señaló Hansi Flick en rueda de prensa el pasado 8 de noviembre. En los anteriores parones de selecciones, la guerra entre el Barcelona y la selección española por Lamine Yamal había sido tremenda. En ese último parón también logró el alemán que la perla culé no fuera convocado. Le salió bien la jugada.

Pero dos meses y medio después de esas palabras, Hansi Flick ha demostrado con sus jugadores todo lo contrario. Ha exprimido a Lamine Yamal, que desde aquellas declaraciones ha jugado 15 partidos, todos los que ha disputado hasta la fecha el Barça, siendo titular en 14 de ellos y disputando el partido completo en nueve ocasiones.

Pero es que también ha exprimido a Pedri hasta el extremo de que se ha vuelto a lesionar. El mediocentro canario sufrió una lesión muscular en su bíceps femoral a finales de octubre. Desde su regreso, el entrenador alemán lo ha utilizado todo lo que ha podido colocándolo en el campo en más de 700 minutos durante 12 partidos. El pasado miércoles volvió a lesionarse en la misma zona para otro mes. ¿Sorpresa? Ninguna.

En cambio, y a pesar de las palabras de Hansi Flick atacando a la selección española y al propio Luis de la Fuente, el seleccionador español siempre ha cuidado a sus futbolistas. Con sus palabras y sobre todo con sus actos. Si un jugador tenía molestias lo ha dejado en casa y si podía recaer, siempre ha abogado por darle su descanso para no exprimirlo.

Todo lo contrario a lo que está haciendo Hansi Flick con dos de sus jugadores más importantes, que casualmente también son dos de los más importantes en la selección española. Por fortuna, Lamine Yamal no ha vuelto a recaer. Pero en la Supercopa de España sí presentó molestias, aunque la versión oficial es que no eran relacionadas con la pubalgia. Pedri sí lo ha hecho. Y ahora en España rezan para que puedan llegar al Mundial sanos y salvos sabiendo que la temporada es muy larga y hay muchos partidos importantes por el camino.