Oficial: Pedri estará un mes de baja tras sufrir una lesión muscular

La lesión muscular de Pedri se ha confirmado, y aunque no es tan grave como parecía en un primer momento, el mediocentro del Barcelona estará un mes fuera de los terrenos de juego. Se retiró del césped cojeando a la hora de partido en Praga y es una baja muy sensible para el equipo de Hansi Flick.

«Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes», señala el Barcelona en su comunicado médico oficial.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

Respira aliviado el Barcelona con la lesión de Pedri. Lo pierde durante un mes, pero se evita la rotura y que hubiese estado mucho más tiempo fuera de los terrenos de juego. Y eso era lo que se esperaba cuando el canario casi entre lágrimas abandonó el campo el pasado miércoles cojeando.