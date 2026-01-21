Flick se excusa en el «frío extremo» de Praga: «No fue sencillo jugar»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Slavia de Praga tras la victoria del Barcelona por 2-4 en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League gracias a los goles de Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski. Pero la peor noticia para el técnico alemán fue la lesión muscular de Pedri.

«Supimos reaccionar tras los dos goles recibidos», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación tras la sufrida victoria del Barcelona en Praga.

«No fue sencillo jugar hoy: el frío era extremo y el rival es un equipo fuerte, físico y muy peligroso en transición», dijo el entrenador alemán ante la prensa.

«Ya dije que iba a ser un partido difícil. Ellos han tenido mucho tiempo para preparar el partido. Estoy contento de haber remontado y al final nos hemos merecido los puntos de la victoria», repitió el entrenador blaugrana.

Sobre la última jornada de Champions: «El miércoles que viene es una final. El próximo miércoles se decide. Lo más importante es que tenemos que ganar y luego veremos qué pasa».

«Fermín está a un gran nivel. Estoy muy contento con él y con Dani Olmo», dijo el técnico del Barça tras los goles de Olmo y Fermín.

Sobre la lesión de Pedri no quiso mojarse: «No sé cómo está Pedri. Tiene un problema en el isquiotibial, pero veremos».

Más sobre Pedri: «La lesión de Pedri tenemos que esperar a mañana. No son buenas noticias, pero ha entrado Olmo y ha estado muy bien».

«Lewandowski jugó los 90 minutos completos y estuvo luchando todo el tiempo. Fue un placer verlo», comentó sobre el delantero polaco tras su gol que sentenció el partido en Praga.

«Tenemos tiempo para mejorar en defensa y potencial para hacerlo», aseguró el entrenador del Barcelona tras los dos goles recibidos ante el Slavia.