Champions League: Slavia-Barcelona

Pedri vuelve a romperse: se retira lesionado contra el Slavia y enciende todas las alarmas

Pedri cayó lesionado por la acumulación de minutos

Se retiró del campo muy afectado

Sigue en directo el Slavia-Barcelona

Pedri, Barcelona, Slavia,lesión
Pedri se retira lesionado ante el Slavia. (Movistar)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Pedri se retiró lesionado en el minuto 60 de partido entre el Slavia de Praga y el Barcelona en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League y encendió todas las alarmas. El canario sintió un pinchazo, se tiró al suelo y todo apunta a que se ha vuelto a romper. La acumulación de minutos en las últimas semanas le ha dejado KO una vez más. El centrocampista culé se retiró del campo con las manos en la cara, consolado por sus compañeros y muy afectado.

Lo último en Deportes

Últimas noticias