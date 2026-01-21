Pedri vuelve a romperse: se retira lesionado contra el Slavia y enciende todas las alarmas

Pedri se retiró lesionado en el minuto 60 de partido entre el Slavia de Praga y el Barcelona en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League y encendió todas las alarmas. El canario sintió un pinchazo, se tiró al suelo y todo apunta a que se ha vuelto a romper. La acumulación de minutos en las últimas semanas le ha dejado KO una vez más. El centrocampista culé se retiró del campo con las manos en la cara, consolado por sus compañeros y muy afectado.