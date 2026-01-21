El Slavia invoca a Carvajal para ganarle al Barcelona

El Slavia de Praga ha invocado a la figura de Dani Carvajal en la previa de su duelo contra el Barcelona de la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League con la intención de intentar dar la sorpresa y ganarle al club azulgrana. El equipo checo le cambió el nombre a su capitán Tomas Holes en su taquilla de vestuarios y le puso el del lateral madridista.

💥 Atención al vestuario del Slavia Praga: ¡Ponen el nombre de @DaniCarvajal92 en el sitio del capitán!#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/t42O1kpAco — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 21, 2026

La alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Slavia de Praga en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League a partir de las 21:00 horas no tiene a dos titulares habituales como son Ferran Torres y Lamine Yamal. El primero está lesionado y el segundo sancionado. Al delantero le sustituirá en la alineación Lewandowski y al extremo Roony.

El Barcelona está obligado a ganar este miércoles en Praga para seguir optando a entrar entre los ocho primeros y poder ahorrarse la fase previa a los octavos de final. Le quedan dos jornadas y tiene que ganar las dos. La primera de estas dos finales se juega ante un equipo que está entre los últimos clasificados en la tabla con solamente tres puntos.