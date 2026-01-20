Alineación del Barcelona contra el Slavia de Praga: Lewandowski suple a Ferran y Rashford a Lamine

La alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Slavia de Praga en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League a partir de las 21:00 horas no tendrá seguro a dos titulares habituales como son Ferran Torres y Lamine Yamal. El primero está lesionado y el segundo sancionado. Al delantero le sustituirá en la alineación Lewandowski y al extremo Rashford.

El Barcelona está obligado a ganar este miércoles en Praga para seguir optando a entrar entre los ocho primeros y poder ahorrarse la fase previa a los octavos de final. Le quedan dos jornadas y tiene que ganar las dos. La primera de estas dos finales se juega ante un equipo que está entre los últimos clasificados en la tabla con solamente tres puntos.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Joan García. El catalán no estuvo a su mejor nivel el pasado fin de semana contra la Real Sociedad y quiere en Champions recuperar el nivel que había mostrado en las últimas semanas.

La defensa del Barcelona será la titular en Praga. La alineación del equipo blaugrana estará formada por Koundé en el lateral derecho, Balde en el izquierdo y una pareja de centrales con Eric García y Pau Cubarsí.

En el centro del campo del Barcelona tampoco hay novedades con una alineación formada por Pedri y Frenkie De Jong en la medular. Por delante estará Fermín López y Olmo esperará en el banquillo.

Y en el ataque del Barcelona hay dos bajas importantes. Lamine Yamal está sancionado y Ferran Torres está lesionado. Le sustituirán Lewandowski en la punta de lanza y Rashford en una de las bandas. La buena noticia para Flick es que regresa Raphinha directo a la alineación titular.

Posible alineación del Barcelona

Este es la posible alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Slavia Praga en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Raphinha, Fermín, Rashford, Lewandowski.