Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Slavia de Praga - Barcelona de la Champions League El Slavia de Praga - Barcelona es de la jornada 7 de la Champions League y se jugará en el Eden Arena El Barcelona necesita ganar para intentar llegar a la última jornada con opciones de meterse en los octavos de la Champions League

El Barcelona llega a esta jornada 7 de la fase de liga de la Champions League con la necesidad de sumar tres puntos para intentar llegar a la última fecha de esta ronda con opciones de saltarse los playoffs y meterse directamente en los octavos. No será fácil porque los de Hansi Flick no dependen de sí mismos, pero todo pasa por ganar al Slavia de Praga en el Eden Arena. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la República Checa.

Horario del Slavia de Praga – Barcelona: cuándo es el partido de la Champions League

El Barcelona viaja a la República Checa para enfrentarse al Slavia de Praga en el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El Eden Arena está preparado para este partidazo en el que el cuadro azulgrana recupera a Raphinha, pero Hansi Flick pierde a otros jugadores como Joao Cancelo o Lamine Yamal. Pese a estas ausencias, los culés necesitan ganar a este equipo que no sabe lo que es la victoria todavía si quieren mantener vivas sus opciones de clasificarse a los octavos de final y saltarse los playoffs de la máxima competición continental.

A qué hora es el partido de la Champions League Slavia de Praga – Barcelona

La UEFA ha programado este Slavia de Praga – Barcelona de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 21 de enero. El organismo que controla el fútbol del continente europeo ha fijado este choque entre checos y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad entre las aficiones en la previa de este encuentro para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Eden Arena.

Dónde y cómo ver gratis el Slavia de Praga vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir todos los partidos de la máxima competición continental en exclusiva en España fue Movistar+. Este Slavia de Praga – Barcelona de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para poder disfrutar de todo lo que ocurra en este choque que se juega en el Eden Arena, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del cuadro culé y los seguidores de las competiciones europeas que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el Slavia de Praga – Barcelona de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un ordenador de forma rápida y sencilla y disfrutar de lo que ocurra en el Eden Arena.

En la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Slavia de Praga – Barcelona desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando suene el pitido final en la República Checa publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Eden Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Slavia de Praga – Barcelona

Por otro lado, los seguidores del conjunto catalán que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Slavia de Praga – Barcelona de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras a nivel nacional como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser, entre otras, conectarán con el Eden Arena para narrar el minuto a minuto del encuentro de los azulgranas.

Estadio y quién es el árbitro del partido Slavia de Praga – Barcelona

El Eden Arena, ubicado en la capital de la República Checa, será el escenario donde se disputará el Slavia de Praga – Barcelona que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto fue inaugurado en 1953, aunque hace algo más de 20 años fue demolido y en 2008 se volvió a inaugurar. Tiene capacidad para algo menos de 19.500 aficionados y se espera que sus gradas se llene este miércoles para intentar animar a sus futbolistas para que den la sorpresa y se impongan al combinado culé.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Chris Kavanagh para que dirija la contienda Slavia de Praga – Barcelona correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. Será su compatriota Stuart Attwell el que estará controlando todo en el VAR revisando todas las reacciones relevantes que se produzcan sobre el terreno de juego para si es necesario avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada polémica al monitor que estará localizado en la banda del Eden Arena.