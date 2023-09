Himno de la Champions League: quién lo compuso, qué dice la letra y otras curiosidades

La Champions League es una competición especial en el mundo del deporte, para muchos, la que más engancha y afición crea dentro del espectador neutral, además de, para los aficionados de equipos de fútbol punteros, aquella que provoca las mayores emociones, tanto en lo positivo como en lo negativo. Dentro del aura que desprende el torneo, el himno de la Champions League destaca por su mística, pero muchos no saben ni qué significa su letra, cuál es el origen o quién lo compuso. Te lo contamos.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Munich y 28 equipos más escucharán, al menos en seis ocasiones, las correspondientes a los partidos de la fase de grupos, el himno de la Champions antes de los partidos. Este punto en común se une a la máxima de que a todo aficionado a la Liga de Campeones le gusta el cántico representativo de una competición sin parangón y que junta características únicas en las que el himno ejerce como líder simbólico.

Cuándo suena el himno de la Champions League

Una vez los jugadores de ambos equipos saltan al terreno de juego, en la presentación del encuentro en cuestión, es el momento en el que suena el himno de la Champions League. Esto sucede en cada campo del equipo local en cuestión justo antes de que se saluden entre los jugadores y con el árbitro. La música a todo volumen y a disfrutar de un momento que los propios protagonistas describen como único.

Quién compuso el himno de la Champions

El himno de la Champions League está escrito por el compositor inglés Tony Britten, al que le fue encargada la pieza en el año 1992, basándose en el estilo del mítico George Frideric Hendel. La música de la canción de la Liga de Campeones está interpretada, en el sonido que escuchamos antes de los encuentros, por la Royal Philarmonic Orchestra mientras que voz la pone la Academy of Saint Martin.

En qué idioma está el himno de la Champions League

Prácticamente todos los aficionados al fútbol conocen el himno de la Champions League y se atreverían, muchos de ellos, a tararear sin miedo al fallo su melodía. Sin embargo, la letra es mucho más complicada de aprender, y es que está escrita en tres idiomas, el inglés, el alemán y el francés, ya que son las tres lenguas oficiales de la UEFA, organismo que impulsa cada edición de la Liga de Campeones.

Letra y traducción del himno de la Champions

Ce sont les meilleures équipes –Estos son los mejores equipos–

Es sind die allerbesten Mannschaften –Estos son los mejores equipos–

The main event –El evento principal–

Die Meister –Los maestros–

Die Besten –Los mejores–

Les grandes équipes –Los grandes equipos–

The champions –Los campeones–

Une grande reunion –Una gran reunión–

Eine grosse sportliche Veranstaltung –Uno de los principales eventos–

The main event –El evento principal–

Die Meister –Los maestros–

Die Besten –Los mejores–

Les grandes équipes –Los grandes equipos–

The champions –Los campeones–

Ils sont les meilleurs –Son los mejores–

Sie sind die Besten –Son los mejores–

These are the champions –Son los campeones–

Die Meister –Los maestros–

Die Besten –Los mejores–

Les grandes équipes –Los grandes equipos–

The champions –Los campeones–