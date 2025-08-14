Ángel Torres carga contra la Liga de Tebas: «Somos el hazmerreír de Europa»

Ángel Torres siempre ha sido un presidente de los que no se callan, que no se muerde la lengua y cuando tiene que hablar claro, lo hace. Así quedó patente este mismo jueves, poniendo los puntos sobre las íes con todo lo relacionado con la Liga que preside Javier Tebas, contra la que Ángel Torres, presidente del Getafe, ha sido tan claro como duro, aludiendo de la competición que «somos el hazmerreír de Europa».

El primer tema que puso sobre la mesa fue el partido entre el Villarreal y el Barça de Liga que Javier Tebas quiere llevarse a Miami, dando todos los pasos y convenciendo a todos los estamentos para hacerlo. Sobre ello fue también meridiano Ángel Torres, que no dudó en dejarle otro recado a Tebas: «Hace dos o tres días pensé que era una broma, porque conmigo por lo menos no se ha consultado y esos son temas delicados. Lo mínimo habría sido explicar las cosas y someterlas a debate entre los 20 equipos».

Ángel Torres no entiende por qué, si Tebas afirma que la Liga española es la mejor del mundo, la competición debe salir fuera para crecer, generando un precedente que puede marcar un antes y un después: «Si decimos que somos la mejor liga, no tengo que ir a jugar a ningún sitio, tendrán que venir aquí los que quieran aprender».

También abordó en Radio Marca largo y tendido la situación económica que viven gran parte de los equipos de la Liga, en un sinvivir cada verano para cuadrar sus cuentas, fichar y mantener a flote sus plantillas. «He vendido a uno de los mejores centrales de la liga por tres perras gordas para poder tener 16 ó 17 jugadores inscritos», explica Ángel Torres en alusión a las dificultades que impone Javier Tebas y la Liga, dejando clara la composición real de la competición: «Aquí hay dos ligas: una la que tienen los cinco primeros y otra para los demás, que nos limitamos a tirar de cantera».

«Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores. El daño está hecho ya. Somos el hazmerreír de Europa. En otras ligas se les protege a todos. Aquí todo es televisado y en blanco y negro…», recalca y repite Ángel Torres, que también critica la facilidad con la que se exponen las ‘vergüenzas’ de cada club: «Se debería ser más discreto. La liga, la prensa y los demás no pintamos nada, solo estamos aquí para poner dinero cuando hace falta».

«Si puedo tener a los 22 ó 23 de plantilla los tendré, y si no, tiraremos con lo que tenemos. La campaña esta de ‘vende y vende’ ¿y a quién compras?», criticó con dureza Ángel Torres, que año tras año se ve obligado a vender a futbolistas y seguir apostando en cantera, una rueda que no permite crecer al Getafe: «No nos queda más remedio, a mí no me dejan avalar más. He tenido que avalar como siempre. Si puedo tener a los que tengo, si no pues nada, a tirar con lo que tengamos y a jugar como todo el mundo».