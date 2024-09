El presidente del Getafe, Ángel Torres, salió al quite tras las polémicas palabras de Christantus Uche en las que se quejaba del arbitraje de Pablo González Fuertes en el Olímpico de Montjuic y en general del de España después de la victoria por la mínima del Barcelona ante el conjunto azulón. El directivo manchego no justificó la actitud del nigeriano, pero sí que culpó al periodista que le formuló la pregunta y a sus jefes de prensa por no frenarlo.

Estas fueron las declaraciones de Uche tras la derrota del Getafe contra el Barça: «En los dos o tres primeros partidos de Liga lo vi con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Me daban y el árbitro solo decía que me levantase. Me van a golpear y el árbitro solo dirá que me tengo que levantar, no. Es falta, la tienes que pitar. Pero si golpean a otra persona, el árbitro simplemente la pitará y es muy doloroso. Es muy doloroso».

Luego, fue el turno para Ángel Torres, que valoró las declaraciones de un futbolista que llegó este verano procedente del Ceuta de Primera Federación: «No quiero justificar, pero alguien que no habla castellano, que no entiende y tal y que se coja un micrófono y que se le ponga la alcachofa, me parece que más culpa tiene el periodista que le pregunta esas cosas. Dice lo que oye, lo que está oyendo por ahí de todo el mundo que dice que los árbitros son muy malos, pues se le ocurre al chico decirlo».

«Pero si no entiende, ¿cómo te va a decir eso? No te puede decir eso. Cuando lleve aquí uno o dos años y entienda castellano que diga lo que quiera, pero ahora… Esperemos que el Comité lo entienda. Tanta culpa tienen los responsables de prensa míos que no están delante y lo escuchan y el periodista que le hace la pregunta a una criatura que acaba de llegar hace mes y medio», dijo Ángel Torres, bastante enfadado por lo que había ocurrido en los mentideros del estadio del Barcelona.

Ángel Torres pide que no se sancione a Uche

«Hablaré con él y veré la entrevista entera, que no la he visto. Se ha equivocado totalmente, el que no sea la pregunta correcta a un chico que acaba de llegar no justifica lo que ha dicho, el que tenga que hablar mal de nadie ni de los árbitros ni de nadie», zanjó.

Uche concedió esa corta entrevista en ESPN África, donde además de quejarse de los árbitros, desveló un hipotético episodio de racismo: «Tú no puedes hacer nada y no tienes ningún poder. Porque el árbitro tiene el poder de hacer lo que quiera. Tienen que parar esto. Algunos aficionados te están llamando puto negro, esto o lo otro… Eso no es bueno».

Con estas declaraciones, Uche se expone a una ejemplar sanción de más de dos partidos. Además, los precedentes dicen que el jugador africano será sancionado de oficio por el Comité de Competición. Por ejemplo, el año pasado, David López, jugador del Girona, fue castigado por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol con cuatro partidos de sanción por sus palabras sobre el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias durante el partido entre el Girona y el Almería del 22 de octubre de 2023.