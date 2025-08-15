Iglesias se engancha con el líder de IU Andalucía por la Taberna Garibaldi: «Ni caso a los acomplejados»

El ex líder de Podemos Pablo Iglesias se ha enzarzado en redes sociales con el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, con la gentrificación (en realidad, la Taberna Garibaldi) como trasfondo. La aventura hostelera de Iglesias se muda a un local más grande y un comentario de Valero ha desatado la rabia del ex vicepresidente del Gobierno.

«Ha cerrado el mítico restaurante indio Bombay Blue de la calle Miguel Servet, en Lavapiés, y se ha convertido en una franquicia. La gentrificación del PP no se detiene ante nada», tuiteó este jueves con sarcasmo el periodista Pedro Vallín. Ese local, en el número 23 de dicha calle, es la nueva sede anunciada de la Taberna Garibaldi.

Posteriormente, el líder andaluz de IU se subió al carro: «Primero cerraron Casa Lastra en calle Olivar, pero no dije nada porque no era asturiano», escribió Valero. Casa Lastra era una sidrería asturiana histórica de Lavapiés, cerrada recientemente víctima –según Valero– de la «gentrificación» a la que alude el asturiano Vallín.

Horas después, Iglesias ha cargado contra Valero y le ha acusado de sumarse al relato de tertulianos hostiles y lanzar munición contra su bar: «Un día te dicen que unidad y al siguiente su coordinador andaluz se suma a la bilis de los tertulianos de Ferreras contra la Garibaldi… En fin… Sonrisas y ni caso a los acomplejados», ha replicado.

Un día te dicen que unidad y al siguiente su coordinador andaluz se suma a la bilis de los tertulianos de Ferreras contra la Garibaldi… En fin… Sonrisas y ni caso a los acomplejados pic.twitter.com/hygg7kctRu — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 15, 2025

Valero no ha querido dejar ahí el asunto y ha vuelto a contestar a Iglesias: «No sé qué ha pasado con la Garibaldi. Ni porqué me he sumado a no sé qué bilis. Tan sólo he recordado un restaurante víctima de la gentrificación en el que pasé buenos momentos. En ola de calor recomiendo hidratarse y pescaíto con gazpacho en la sede del PCE (Partido Comunista de España) de Sanlúcar. Salud».

En una reciente entrevista con Europa Press, Valero dejó claras sus diferencias con Podemos pese a que ambos grupos integran la coalición Por Andalucía: «Desde aquí lo hemos dicho muchas veces: ¡Por favor! ¡Que no nos pisen lo fregado! Que lo que hemos conseguido construir no se destruya desde fuera. A partir de ahí, corresponde a Podemos tomar sus decisiones soberanas», apuntó sobre otra posible alianza electoral en la comunidad.

La nueva Taberna Garibaldi

Pablo Iglesias abrió la Taberna Garibaldi en marzo de 2024 en el madrileño barrio de Lavapiés junto a dos socios, el poeta Sebastián Fiorillo y el cantautor Carlos Ávila. En abril de 2025 fue sancionado con 4.500 euros por exceso de aforo.

El pasado 29 de junio echó el cierre tras un año y cuatro meses de actividad. Pero era un traslado: tras recaudar más de 140.000 euros por crowdfunding, decidieron mudarse a un local más grande y mejor ubicado. El nuevo establecimiento abre este 15 de agosto: «Bueno, ya es una realidad. Este viernes abre la nueva Taberna Garibaldi en Lavapiés, más grande, con más espacio para seguir haciendo actividades culturales y tener nuestro espacio antifascista en el que tomar una cerveza con tu gente. Haremos una inauguración más seria en el mes de septiembre», comentó Iglesias en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Este viernes la @Garibaldi_28012 vuelve a abrir sus puertas en Lavapiés. Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible ✊🍺 PDT: Hay terraza y muy pronto futbolín 😁 pic.twitter.com/5A08XikZE1 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 13, 2025

Uno de los primeros en celebrar la apertura ha sido el ex dirigente de Podemos Pablo Echenique. «Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible. Todo bueno», comentó en sus redes sociales.