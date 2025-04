El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido multado con 4.500 euros por exceder en un 20% el aforo máximo de su Taberna Garibaldi, tal y como adelantó OKDIARIO. «Que lo pague con su ridícula colecta», ha declarado el primer edil de la capital de España.

Almeida ha asegurado a la prensa que «Pablo Iglesias no está al margen de la ley». El alcalde madrileño ha puesto el acento en que el fundador de Podemos «tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino». «Si la Taberna Garibaldi tenía 55 personas cuando tiene un aforo permitido de 45 pues, como a cualquier establecimiento que incumpla la normativa, pues también va a ser sancionado», ha sostenido.

El primer edil de la capital ha recordado que Iglesias «está haciendo el crowfunding» para financiar su taberna. Almeida ha calificado este método de sufragar su negocio de «ridículo». Y ha asegurado que lo hace para «ver si tiene 15 segunditos de gloria que no tiene últimamente».

«Pues nada, que con ese crowdfunding pague la multa al Ayuntamiento, que creo que además posiblemente tendrá pronto pago», le ha espetado el alcalde madrileño.

El ex dirigente de la formación morada tendrá que afrontar el pago de una multa de 4.501 euros por superar en un 20% el aforo permitido en la Taberna Garibaldi, el establecimiento hostelero que gestiona junto a sus socios en el barrio madrileño de Lavapiés. El local tiene una capacidad autorizada para un máximo de 45 personas, pero se encontró a 55 clientes durante una inspección municipal.

Sanción considerada «grave»

La sanción, que se encuentra actualmente en fase de notificación del acuerdo de inicio, se considera «grave» según la normativa vigente que regula las condiciones de seguridad en establecimientos públicos. El exceso de aforo constituye una preocupación relevante para las autoridades municipales, ya que supone un riesgo potencial para la seguridad de los clientes en caso de ser necesaria una evacuación de emergencia. Cabe recordar el caos del Madrid Arena en el que fallecieron 5 jóvenes en 2012.

La multa que desvela OKDIARIO a la taberna de Iglesias no es el único procedimiento administrativo abierto contra el establecimiento. El Consistorio madrileño tiene además en tramitación un requerimiento de subsanación de deficiencias por «elementos no ajustados a licencia», específicamente por la instalación de equipos de reproducción sonora no contemplados en su autorización: un amplificador y dos altavoces conectados a un ordenador. Precisamente es el material que sirve a Pablo Iglesias para realizar actos culturales y mítines políticos en el interior de su taberna.

Por otra parte, Madrid Salud y la Comunidad de Madrid también han abierto expedientes que podrían acabar en más multas al polémico local que acumula polémicas.

Y es que, en diversas fotografías en redes sociales revelan que el local opera de facto como un restaurante, con cocina equipada y carta de platos elaborados, a pesar de contar únicamente con licencia de cafetería-bar. «Romesco casero», «cocido garibaldiano», «rafioli feministerio», «tacos venganza», «hamburguesa»… son algunos de los platos que sirve la taberna de Iglesias que ha recibido una multa.