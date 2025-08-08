Dimite un concejal del PSOE de Catarroja, en Valencia, investigado por la agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer, concejal socialista de la localidad de Catarroja, en Valencia, ha dimitido, tras revelarse que ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad por la supuesta agresión sexual a un menor, caso por el que se encuentra investigado. Ha sido el propio ayuntamiento el que ha informado de la dimisión de Verdeguer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Miquel Verdeguer era hasta ahora cuarto Teniente de Alcalde y concejal de Fiestas. Catarroja es uno de los municipios situados en la denominada zona cero de la DANA.

En su comunicado, el Consistorio explica que ha sido el propio concejal el que ha tomado la decisión de dimitir y que el Ayuntamiento considera la decisión del edil «conveniente», sin hacer mención a los supuestos hechos que han desencadenado la dimisión del munícipe y por los que el edil ha sido denunciado. El comunicado apunta que se trata de «hechos ocurridos en el ámbito privado». Si bien sí menciona que el concejal se encuentra «investigado en un procedimiento judicial».

En su comunicado, el Ayuntamiento menciona que «sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial», el concejal «ha optado por apartase de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva». A pesar de la gravedad de los hechos que se imputan al edil, el Consistorio quiere «reconocer su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida».

La detención y posterior puesta en libertad del edil y el hecho de que se encuentre en la actualidad en calidad de investigado en el procedimiento se han conocido en la tarde de este viernes en Valencia. Los hechos, al parecer, estarían en relación con una fiesta a la que el edil supuestamente asistió en compañía de su mujer y de otros miembros de su familia.