El hasta ahora secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado por la contratación a dedo del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha dimitido este lunes tras el batacazo electoral de su candidatura: sólo consiguió 18 escaños, 10 menos que en 2023, quedándose más cerca de Vox, que le pisa los talones a tan solo 7 representantes. Es el peor resultado de la historia del partido en toda la democracia.

El PSOE va a poner en marcha una gestora para la transición en el liderazgo del partido en la región y comunicará la fecha exacta del congreso extraordinario que pondrá en marcha la nueva etapa del partido en la comunidad.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, había hecho este mismo lunes en público una proclama del «buen trabajo» que el candidato extremeño de su partido había hecho en esta campaña: «Ha dado la cara, no se ha escondido para nada, ha participado en todos los debates y ha respondido a todas las preguntas».

La portavoz socialista se ha negado este mismo martes a solicitar su dimisión: «Esperamos las palabras de los militantes y todo el respeto a lo que decidan». «Es un candidato que tiene un aval tras haber ejercido una alcaldía durante muchos años», se ha limitado a asegurar Mínguez.

Además de defender su labor, la portavoz del PSOE ha asegurado que su batacazo electoral se debe a «una campaña de desinformación y ataques que tiene una incidencia muy importante». Y ha acusado a los medios de «deshumanizar sin piedad al candidato», algo que afirman que sucede en la misma medida contra Sánchez.

Sin embargo, en Ferraz admitían en privado que Gallardo «no era un candidato idóneo» para las elecciones de Extremadura, en alusión a su situación procesal. Además, también recordaban que Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta, cuando se constató que la popular María Guardiola, actual jefa del Ejecutivo autonómico, tenía número para formar Gobierno.

Un resultado «muy malo»

El ex dirigente socialista admitió en una rueda de prensa este lunes que el resultado era «muy malo». «Lo destaco sin paliativos», reconoció. El político socialista aseguró que es una valoración «ajustada a la realidad» y aseguró «tener los pies en el suelo» y reconocer la situación «cuando los resultados son adversos», pero no quiso abandonar el cargo ese mismo día.

En su lugar, convocó «de forma urgente a la Ejecutiva Regional» para «analizar los resultados con claridad». Gallardo ha mantenido este lunes esa reunión en la que ha comunicado a los militantes su decisión de dejar el cargo.

En esa reunión, Gallardo ha dado a conocer su intención de presentar su dimisión para dejar paso a un nuevo líder al frente del PSOE extremeño tras el batacazo electoral.

La representación del PSOE se queda ahora más cerca de Vox que del PP tras el mal resultado de Gallardo. Los socialistas empataron con el PP en los anteriores comicios; ahora se han quedado a 11 asientos de los populares. Mientras tanto, Vox se ha quedado a 7 representantes de los socialistas. Los de Abascal han subido seis escaños, hasta los 11 diputados en la cámara de la comunidad. La caída del PSOE se ha producido en apenas dos años, ya que la candidatura de Gallardo ha perdido 10 escaños respecto a la del ex presidente de la Junta extremeña Guillermo Fernández Vara en 2023.