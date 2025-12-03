El juicio al hermano de Sánchez se aplaza tres meses: se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido aplazar tres meses el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En un principio, el juicio se iba a celebrar entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, pero finalmente se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio, según una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 23 de septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió enviar al banquillo de los acusados a David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que fue adjudicada al hermano del presidente del Gobierno en el año 2017. También se comunicó la apertura de juicio contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve investigados.

En el auto de la Audiencia de Badajoz, al que tuvo acceso OKDIARIO, se desestimó el recurso de apelación presentado por David Sánchez a través de su defensa y se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de continuar el procedimiento penal contra él.

El tribunal considera, al respecto del caso, que «existen indicios suficientes» para continuar el procedimiento penal, de manera que quedó rechazado el sobreseimiento solicitado por los abogados. En la fase de enjuiciamiento oral se determinará de manera definitiva la culpabilidad o inocencia de los acusados.

«Habiendo solicitado la suspensión del juicio en su día señalado, por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores, se suspende el juicio señalado para los próximos días 9, 10, 11, 12, 13, y 14 de febrero de 2026», se relata en una diligencia de ordenación de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz.

«Examinadas dichas fechas, y no disponiendo los mismos de otras libres, algo inevitable al ser tantas las partes personadas, se señala nuevamente para su celebración los próximos días 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio 2026», se añade, retrasando el juicio en el que el hermano del presidente del Gobierno se sienta en el banquillo por delitos investigados de prevaricación y tráfico de influencias.