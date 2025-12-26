Quién es Iñaki Urrutia: edad y pareja de colaborador de ‘Zapeando’

Iñaki Urrutia es uno de los humoristas más conocidos de la televisión, siendo cara habitual de programas, pero también del mítico Club de la comedia, escenario al que se subió en multitud de ocasiones. Allí comenzó una carrera que no ha parado hasta el momento y que le ha llevado a ser uno de los humoristas más carismáticos del panorama.

Nació hace 48 años, siendo sus padres vascos y aragoneses. En un principio su intención era estudiar Comunicación Audiovisual, pero tuvo que elegir Historia del Arte debido a que no consiguió la nota de corte suficiente para estudiar lo que quería. Conocido por sus amigos por ser el gracioso oficial, el famoso programa El club de la comedia se cruzó en la vida, apuntándose al concurso de monologuistas del que han salido nombres como Luis Piedrahita, El Monaguillo, Eva Hache, Leo Harlem, Llum Barrera, J.J. Vaquero, Goyo Jiménez y Quequé, entre otros.

Aunque no fue el ganador, quedó en segunda posición en 2001, pronto se hizo con un nombre en el mundo del stand up comedy, abandonando la carrera y dedicándose por completo al mundo del espectáculo. Desde entonces no ha podido retomarla, aunque en varias entrevistas ha dejado claro que le gustaría en algún momento finalizarla, aunque sólo fuese por sus padres, que hicieron un esfuerzo para que pudiera entrar en la universidad.

Su salto a presentador de televisión

Iñaki tiene en su currículum haber presentado un programa tan mítico como es El día después, estando al frente entre 2021 y 2022 del espacio de repaso de la jornada de LaLiga en Movistar Plus+. Después llegaría Atrápame si puedes, concurso con el que triunfa en Aragón TV, además de Basura o tesoro y Alta tensión, espacios con los que se ha convertido en imprescindible en la cadena autonómica aragonesa.

A nivel nacional es posible escucharle cada mañana en Las Mañanas Kiss, además de ser colaborador fijo de Zapeando, en laSexta.

La pareja de Iñaki Urrutia

El humorista es bastante celoso de su intimidad y apenas enseña nada de su vida, apareciendo siempre con amigos y con sus ahijados. El pasado mes de octubre de 2025 se casó con María, una salmantina desconocida y alejada del mundo de la televisión. En su boda no faltaron amigos como J.J. Vaquero, Diego Arjona, Raúl Pérez o el jugador de baloncesto Rudy Fernández