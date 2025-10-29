Leo Harlem confirma en ‘El Hormiguero’ su retirada de los escenarios: «Necesito ponerme bien de salud»

El cómico Leo Harlem ha sido el invitado del martes, 28 de octubre, en El Hormiguero, apenas un día después de que el programa celebrase su emisión 3.000 con Laura Pausini. Su visita se debe a su reciente anuncio de retirada de los escenarios, algo que hará en las próximas semanas en una serie de actuaciones especiales en el teatro CaixaBank Príncipe Pío, que ya te hemos contado en Happy FM y que ha agotado las entradas. El leonés saltó a la fama a comienzos de los años 2000 gracias a programas como El club de la comedia y El club del chiste, y desde entonces no ha dejado de trabajar gracias a su sentido del humor accesible para todos los públicos. Películas, obras de teatro, programas de radio y televisión le han marcado una agenda frenética, por lo que su cuerpo le ha dicho ‘basta’.

A sus casi 63 años ha anunciado que en 2026 se retira de los escenarios, así podrá dejar de lado los viajes por toda España de teatro en teatro, algo que le ha pasado factura, sin duda. «Voy a dedicarme solo a un proyecto el próximo año. Voy a grabar los Leo talks (su programa para Movistar Plus) y voy a tomarme la vida con más tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tengo ya una edad y el 1 de enero marcará un antes y un después», le confirmaba a Pablo Motos, al que conoció cuando era coordinador de guiones de El club de la comedia.

«El problema es que si no cortas al final salen proyectos bonitos y salen muchas cosas», por eso su decisión tiene que ser firme. Eso no significa que vaya a quedarse en casa de brazos cruzados, pero bajará mucho su ritmo: «Seguiré haciendo alguna cosa a nivel benéfico, pero la maleta voy a dejar un poquito que descanse porque tiene las ruedas como canicas, están muy desgastadas. Yo ya me he cansado de facturar. El tema de estar en los aeropuertos y las estaciones de tren es lo más ingrato al final de mi trabajo, porque el resto ha sido un éxito y ha ido todo muy bien».

Sin dar más detalles, ha contado en El Hormiguero que su cuerpo le está dando señales para que pare: «Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a alguna otra actividad como aprender a tocar la guitarra eléctrica o tomar clases de pintura». Lejos de no saber qué hacer, Leo tiene bastante planeada esta especie de jubilación: «No me voy a aburrir. Lo que voy a dejar son los desplazamientos, los viajes, los trabajos en los teatros y todo eso».

Leo Harlem confirma que estará en ‘Torrente, presidente’

Además de la televisión, el humorista ha sido descubierto como un gran actor de comedia, siendo Santiago Segura el que le animó a probar suerte y desde entonces no ha parado de trabajar. Entre sus éxitos están películas como Que se mueran los feos, Villaviciosa de al lado y la saga Padre no hay más que uno, además de ser el protagonista de Superagente Makey y El verano de mi vida, una de las películas más taquilleras del cine español de los últimos años.

Antes de ese descanso merecido, Leo ha colaborado con un cameo en la sexta entrega de Torrente, que comenzó sus grabaciones el pasado verano y que se espera que llegue a los cines en marzo de 2026. «Él tiene proyectos por delante muy buenos y la verdad que ha sido un placer colaborar con él, me lo he pasado muy bien», decía.

Sobre su trabajo a sus órdenes ha querido hacer un balance positivo: «Han sido películas, además, de mucho éxito, las de Padre no hay más que uno han sido una pasada y yo siempre digo que esas películas han logrado acercar por primera vez a los niños a una sala de cine, porque los niños ahora están en casa con sus pantallas y no ven tanto cine, pero esto ha sido la primera vez que han visto una pantalla grande».