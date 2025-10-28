Laura Pausini sorprende en ‘El Hormiguero’ con una confesión: «No sé si tendría que contar esto»

El Hormiguero ha comenzado una semana especial debido a la celebración de su programa número 3.000, lo que le convierte en uno de los espacios más veteranos de la televisión y de mayor éxito ininterrumpido. Pablo Motos y los suyos se dieron un homenaje con la visita de Laura Pausini, una de las invitadas más especiales de la historia del programa, ya que tiene una bonita amistad con Motos, por lo que la conexión entre ellos es enorme, tanta que alguna vez han dicho que si no tuvieran pareja, podría ocurrir algo entre ellos. Pero no es el caso, por lo que por ahora se queda en eso: en una bonita amistad.

La italiana ha acudido para hablar de su canción, que se titula Mi historia entre tus dedos, una versión del clásico del cantautor italiano Gianluca Grignani, y que ha publicado en cuatro idiomas: español, italiano, francés y portugués. Se trata, además del adelanto de su próximo disco, que se titulará Yo canto 2. La cantante ha pasado ya 18 veces por el programa, pero seguro que no será la última, por lo que ha querido hablar de todos los temas que se le han preguntado durante la charla.

En primer lugar, Motos le ha preguntado por Paolo, su marido con el que se casó por sorpresa durante la celebración de su aniversario como cantante para sorpresa de toda su familia y amigos. «¿Si en la gira discutes con tu chico, toca mal algún acorde para fastidiar?», ya trabaja junto a ella en el escenario.

«No nos peleamos mucho, pero yo me he llegado a enfadar cuando hay alguna chica entre el público y le miran de una manera un poco sexy», ha dicho. En algún momento ha protagonizado alguna escena de celos ante el público: «Si vienes a verme es porque me conoces, conoces mi historia y sabes que somos pareja. Y no me parece bien que le mires así», decía. Para dejar claro que Laura marca territorio, ha confesado que llegó a parar un concierto porque Paolo «le miró el culo a una bailarina».

El encanto de Laura Pausini no es sólo por su voz, también por su divertida forma de ser, por eso ha querido confesar que en sus giras tiene una curiosa tradición con su equipo. «No sé si tendría que contar esto», decía arrepintiéndose antes de contarlo todo.

«Cuando llegamos a los camerinos de los lugares donde vamos a actuar, antes de salir al escenario, hacemos fotos a la taza del váter donde se han sentado artistas de la talla de Beyoncé. Y lo mandamos por un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Tazas del mundo», así lo ha desvelado.

Otro de los momentos que ha protagonizado la italiana en los últimos años ha sido una caída en pleno escenario, un vídeo que se volvió viral, pero que preocupó mucho por lo aparatosa que fue. «Me asusté un poco porque todos me miraban. Tuve varios moratones por el cuerpo, pero no me dolió nada», ha confesado.

«Es una prueba de lo terca que soy. Me dijeron que me había caído porque mi vestido era demasiado largo y me propusieron cambiarlo para los próximos conciertos, pero no lo hice», ha explicado a los espectadores de El Hormiguero.