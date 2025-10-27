Conciertos de Laura Pausini en España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Laura Pausini regresa a España. La artista italiana siempre ha dejado claro que adora nuestro país. Por ello, no ha querido dejarnos fuera de su gira mundial. Un reencuentro con sus fans que tendrá lugar en el 2026 y donde se subirá al escenario para entonar los temas que han marcado su trayectoria profesional. Un tour donde realizará más de 50 conciertos y que, en principio, comenzarán el próximo mes de marzo. Se trata de un pistoletazo de salida que tendrá lugar en Pamplona y donde promete no dejar indiferente a nadie.

La última vez que la cantante realizó un tour mundial fue en el 2023. Por lo tanto, ya iba siendo hora de volver a vibrar junto a su querido público. Un nuevo hito en su carrera profesional con el que Laura Pausini vuelve a demostrar el porqué es una de las estrellas italianas más queridas de la industria musical actual. Pero, ¿cuáles son las fechas de esta nueva gira? ¿Cómo se pueden conseguir las entradas? ¿Cuánto cuestan? Realizamos un breve repaso.

Ciudades por las que pasará ‘IO CANTO/ YO CANTO WORLD TOUR’, de Laura Pausini

Por ahora, Pausini ha confirmado cinco fechas en España. La artista siempre se ha mostrado como una fiel fan de nuestro país y nuestras costumbres. Por ello, no podía dejarnos atrás. De esta manera, ha confirmado que ella y su equipo pasarán por Pamplona, Tenerife, Barcelona, Valencia y Madrid. ¿Cuáles son las primeras fechas? Realizamos un breve repaso.

Pamplona: 27 de marzo del 2026

Tenerife: 29 de marzo del 2026

Barcelona: 2 de abril del 2026

Valencia: 4 de abril del 2026

Madrid: 6 de abril del 2026

Montevideo: 10 de abril del 2026

Buenos Aires: 12 de abril del 2026

Santiago: 15 y 16 de abril del 2026

Lima: 18 de abril del 2026

Bogotá: 22 de abril del 2026

Quito: 24 de abril del 2026

San José: 29 de abril del 2026

México DF: 2 de mayo del 2026

Guadalajara: 5 de mayo del 2026

Monterrey: 7 de mayo del 2026

Una larga lista de ciudades donde no faltan fechas en ciudades como Londres, París, Nueva York, Milán, Miami, Lisboa, Ámsterdam y Los Ángeles, entre otras. Eso sí, esto no será todo. Desde el equipo de Laura Pausini han comunicado que, muy pronto, se irán revelando muchas más fechas. Y es que, pretenden hacer de este tour uno de los más grandes de la cantante.

¿Cómo comprar las entradas para ir al concierto de Laura Pausini en España?

Tal y como se ha confirmado, las entradas ya han salido a la venta. El pasado 12 de septiembre, la italiana puso a disposición de sus fans la venta de entradas oficial. Eso sí, aunque ya ha pasado más de un mes, señalamos que todavía hay pases disponibles.

Para poder adquirirlos recomendamos dirigirse hasta la página web oficial de la cantante, la cual redirige directamente hasta la página web de www.entradas.com. Pues, es la mejor manera evitar cualquier tipo de estafa o reventa engañosa. Asimismo, dependiendo de la ciudad, los precios abarcan desde los 44€ (la más lejana y barata) hasta los 132€ (la más cercana a la artista y la más cara).