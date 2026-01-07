A esta máquina casi perfecta que es el Barcelona de Hansi Flick no le hace falta ya ni siquiera Lamine Yamal para golear al Athletic sin sacar todo su potencial y meterse en la final de la Supercopa de España. El ’10’ culé fue suplente, su equipo no le echó para nada de menos y entró de manera testimonial al campo en el minuto 72 con 5-0 en el marcador.

La sorpresa del once del Barcelona fue la suplencia de Lamine Yamal. Pero el equipo culé no la notó. Y es que los de Hansi Flick están en un momento de forma pletórico. Nueve victorias entre todas las competiciones lleva este equipo entre todas las competiciones.

Una máquina casi perfecta que parece invencible en este momento y que ya espera en la final de la Supercopa de España en un partido en el que no necesitó sacar su 100%. Ni siquiera un 60%. El Barça arrasó a un débil Athletic sin despeinarse.

No le hizo falta al Barcelona la magia de Lamine Yamal para golear al Athletic. Y lo hizo en la primera mitad en un intervalo de 16 minutos donde anotó cuatro goles. Ferran Torres, Fermín López, Roony y Raphinha no echaron de menos al ’10’ blaugrana con cuatro goles casi seguidos. Una paliza tremenda de un Barça que no se quiere bajar de la cresta de la ola en la que vive.

Lamine Yamal entró al césped de manera testimonial en el minuto 72 con 5-0 ya en el marcador. El quinto lo hizo Raphinha. El brasileño firmó dos y dejó una asistencia cuajando un partido espectacular. La estrella culé dejó algún destello que otro, pero poco más. El final de partido era más una pachanga que una semifinal de Supercopa.

Es evidente que con Lamine Yamal al 100%, el Barcelona es un equipo mucho más poderoso. Pero Flick ha conseguido que su equipo sea una máquina y un colectivo que sea capaz de no echar de menos a ninguna estrella. Y eso lo pudimos comprobar en Yeda. Sin Lamine, el Barça arrasa también.