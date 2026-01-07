Quién es Raquel Guerrero: su edad, su pareja, de dónde es y cómo ‘Machos Alfa’ cambió su vida

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Raquel Guerrero se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que llegase a nuestras vidas de la mano de Machos Alfa, popular serie de Netflix creada por los hermanos Caballero en la que interpretaba a Esther, la madrileña no ha dejado de formar parte de un gran número de series y películas que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de la actriz, así como descubrir diversos aspectos de su vida personal a través de datos como su edad, su pareja y de dónde es, entre otros tantos.

La trayectoria profesional de Raquel Guerrero

Nacida en noviembre de 1976 en Madrid, estamos ante una de las actrices más sorprendentes del panorama audiovisual español en los últimos años. Con más de dos décadas de experiencia en televisión, cine y en el teatro, su carrera ha sido una mezcla perfecta de versatilidad y persistencia. Es importante saber que su andadura comenzó lejos de los focos, puesto que, tras formarse como actriz, trabajó muchos años en teatro, participando en montajes que le brindaron la posibilidad de moldear su versatilidad interpretativa.

Y no solamente eso, sino desarrollar una destacable presencia escénica. Durante esa etapa, también trabajó en otros tantos sectores. Es más, llegó a ser quiromasajista. Aun así, la gran oportunidad de su vida llegó de la mano de la serie Machos Alfa, creada por Alberto y Laura Caballero, donde interpreta a Esther, la mujer de Luis y profesora de autoescuela. En esta ficción, después de años de matrimonio y con dos hijos, Esther busca un cambio a nivel personal y profesional. Un personaje que no tardó en conectar con la audiencia.

Eso sí, no es la única serie en la que Raquel Guerrero ha participado, puesto que también hemos podido verla en ficciones como Custodia repartida, La vida es breve o, incluso, El Pueblo. En la gran pantalla, la madrileña ha trabajado en varios largometrajes, como es el caso de No puedo vivir sin ti, El casoplón, Saldremos de esta o, incluso, Tres de más.

Pero no todo queda ahí, puesto que la actriz también ha explotado otras facetas del mundo de la interpretación como es el de dirección y el de escritura cinematográfica. De hecho, hay que destacar que escribió y dirigió el cortometraje Inútil (2022) y ha trabajado en otros tantos proyectos, tales como La desaparición de Eva o 24 siete.

Su vida personal

Si hay algo que le caracteriza en este sentido es que siempre ha querido mantener su vida privada al margen de los focos. Eso sí, a través de diversas entrevistas, han trascendido varios datos sobre la actriz. Entre ellos, que nació en Carabanchel y que, aunque en Machos Alfa tiene dos hijos, lo cierto es que en la vida real no tiene.

Respecto a su relación sentimental, como ocurre en diversos aspectos de su vida personal, la actriz siempre ha mantenido un perfil discreto. Eso sí, en redes sociales, ella misma ha compartido algunos momentos personales que podrían hacer ver que su corazón está ocupado, pero no se han confirmado ningún detalle al respecto.