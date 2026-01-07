¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 7 al 9 de enero de 2026

Pasapalabra sigue viviendo días históricos, ya que su enorme bote no para de crecer, mientras Rosa Rodríguez y Manu Pascual no consiguen llevárselo. La que más cerca ha estado en las últimas semanas ha sido la argentina (aunque gallega de adopción desde que era una niña), que se quedó a un acierto de llevárselo, pero un fallo le hizo perder las opciones. Esa misma situación ha vivido Manu en varias ocasiones, provocando que las pulsaciones de los espectadores suban hasta lo inimaginable, aunque con la misma mala suerte que su rival. Para ayudarles a llegar al Rosco con más opciones, cuatro famosos acuden al programa para formar parte de los dos equipos y poner su granito de arena en las pruebas del programa desde el día siete y hasta el nueve de enero de 2026.

Todos los invitados de los próximos días son concursantes de El Desafío, programa que presenta el propio Roberto Leal y que estrena su sexta temporada el próximo viernes en las noches de Antena 3.

Eva Soriano se sienta en ‘Pasapalabra’

La cómica y presentadora es una de las caras más conocidas de Atresmedia en estos momentos, ya que ha comenzado su tercera temporada como presentadora de Cuerpos especiales, el programa despertador de la emisora de radio Europa FM. Además de pasar por Zapeando y como concursante de Tu cara me suena, ahora tendrá que demostrar que está en buena forma gracias a las complicadas pruebas del programa que pone a los famosos al límite.

José Yélamo

El periodista comenzó su carrera como reportero en espacios como España Directo y Más Vale Tarde, pero desde hace varias temporadas ha dado el salto como presentador titular de laSexta al ponerse al frente de La Sexta Noche tras la salida de Iñaki López. Actualmente, es presentador de La Sexta Xplica, el espacio de debate de las noches de los sábados del segundo canal de Atresmedia.

En los pasillos de Atresmedia encontró el amor con Paula del Fraile, compañera de redacción y que es cara habitual de Aruser@s, programa en el que comenta las noticias cada mañana, con la que ha sido padre en dos ocasiones y se casó en el año 2017.

Patricia Conde vuelve a ‘Pasapalabra’

La que fuera presentadora y reportera de programas como El informal y Sé lo que hicisteis está centrada en su faceta como actriz y como empresaria, siendo la creadora de una clínica antienvejecimiento. Tras su polémico paso por MasterChef, donde no dudó en criticar a la dirección del reality de cocina, ahora se atreve con El Desafío, un programa muy distinto al de La 1.

Willy Bárcenas

El cantante de Taburete ha aprovechado el año sabático que el grupo se ha tomado, sólo en los conciertos, para atreverse con nuevos proyectos. Acude a Pasapalabra días antes del estreno de El Desafío, programa en el que el hijo de Luis Bárcenas, el polémico ex tesorero del PP, deberá mostrar su condición física en las complicadas pruebas a las que se someterá.