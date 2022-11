Patricia Conde y María Escoté: fuerte enfrentamiento tras la final de ‘MasterChef Celebrity’

El pasado tuvo 29 de noviembre tuvo lugar la gran final de MasterChef Celebrity 7 en La 1 de Televisión Española. La actitud de Patricia Conde ha sido de lo más comentado de esta emisión, llegando el propio Jordi Cruz a calificarla como “absoluta decepción”.

Tras la final se ha emitido Los secretos de MasterChef: la tertulia, un debate entre los jueces, ganadora y finalistas, además de algunos de los otros aspirantes. Todos se habían mostrado muy sorprendidos con el bajón de la presentadora de cara a la final y algunos han querido preguntarle. Pepe Rodríguez ha sido el primero en dirigirse a ella y Patricia Conde ha respondido.

El juez ha asegurado que el cuarto puesto se lo ha ganado tras “inmolarse” ante Manu Baqueiro y María Escoté, puesto que podría haber llegado más lejos. La finalista, por algún motivo, decidió responderle de modo irónico: “¡Qué ilusión me hace!”, ha dicho en primer lugar. Después ha añadido más comentarios como “cuando me echasteis fue tan bonito que estaba deseando que me echarais de nuevo”.

Pepe no había tenido suficiente con esa respuesta y ha vuelto a preguntar: “Patricia, ¿qué pasó en ese último exterior? Fue el peor cocinado de toda la edición, te vimos totalmente perdida. Después de dejarte la piel durante todo el programa, te viniste abajo en el cocinado más importante, y nos dolió mucho que precisamente fueras tú”. “Yo nunca pensé que pudiera estar en la final. Yo decía que había otros que merecían estar ahí más que yo. Tampoco había luchado tanto, no me veía en el duelo para nada”, le respondía Patricia Conde.

“Me daba igual estar en el duelo. Sin embargo, quería que estuviera Manu para que todas esas palabras bonitas le llegaran. Tenía muchísimo sueño, estaba agotada, y venía de escuchar un berrinche de María Escoté por la mañana. Empaticé con ella”, ha añadido. A la diseñadora, allí presente, no le parecieron bien sus palabras y quise responder: “Mira, no sé qué problema has tenido, si lo quieres contar lo cuentas, pero yo tuve una rabieta, de inseguridad, lo pasé fatal, pero quería conseguir la chaquetilla. No dejaste de trabajar por mí”.

“Vi la jugada y dije voy a frenar”, respondió simplemente la actriz. En ese momento intervino Jordi Cruz para calmar los ánimos y poder continuar el debate con otros temas. “Patricia, yo eso te lo pregunté quinientas veces. Yo creo que cada uno lucha su clasificación. Yo seguramente me quedaré sin saberlo”, ha querido recalcar el juez a Conde.