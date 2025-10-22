Rosa Rodríguez y Manu Pascual, ante el bote más alto de la historia de ‘Pasapalabra’: «Increíble»

Pasapalabra ha pasado por muchas etapas, emitiéndose en varias cadenas, comenzando en Antena 3 en el año 2000, saltando a Telecinco en 2007 y volviendo a Atresmedia en el año 2020 después de una sentencia judicial. En estos 25 años el bote más alto conseguido por un concursante ha sido, hasta ahora, para Rafa Castaño, pero ese récord ya ha quedado atrás gracias a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, dos concursantes que ya son historia.

Después de pulverizar el récord de permanencia de un concursante, tanto que Manu ya es el que más tiempo lleva participando en la historia de España, contando las anteriores etapas en Telecinco y A3. Pero este no es el único hito que han superado. Este martes 21 de octubre, el concurso ha puesto en juego un enorme bote de 2.278.000 euros, superando así al que consiguió Rafa (2.272.000 euros), aunque por el momento ninguno se lo ha llevado.

En caso de ser Rosa o Manu los que se lo lleven, aunque eso no es seguro, ya que cualquiera de los dos puede caer eliminado y que un nuevo concursante se lo lleve, entrarían en la historia de la televisión. Que no se lo lleven ellos parece impensable debido a que llevan más de un año de permanencia en el programa, pero todo puede ocurrir.

El que más tiempo lleva es Pascual, que llegó inmediatamente después de que Óscar Díaz se llevase otro bote (más pequeño, de 1,8 millones), por lo que para muchos sería el justo ganador de esta brutal cantidad. «Da vértigo, porque es una cantidad muy alta. Me gustaría ganarla, pero también da miedo poder perderla», ha confesado este martes el madrileño. «Es historia del programa, una locura, porque ese dinero te puede solucionar la vida», añadía al ser preguntado por Roberto Leal.

Rosa, que acaba de cumplir hace poco su primer aniversario en el programa, también ha tenido mucho que ver en el crecimiento de ese bote, aunque ella se agregó meses después que su rival. «Nunca me imaginé estar en esta situación. Es especial e inimaginable», ha dicho ante las preguntas del presentador.

La argentina, aunque ya es gallega de adopción, ha explicado que le gustaría comprarse «una casa» con si consiguiera el premio, algo que podría hacer después de que Hacienda se lleve un buen pellizco, como ya hemos explicado en Happy FM en varias ocasiones. Manu, por su parte, asegura que prefiere seguir pensando en el futuro y se mantiene con ganas de «seguir formándome», aunque también lo utilizaría para «viajar y conocer mundo».

Aunque es imposible saber cuándo llegará el día en el que haya un nuevo ganador del Bote, ese momento debería estar muy cerca, ya que los dos concursantes siguen demostrando estar a un enorme nivel y se han quedado varias veces a las puertas del premio.

La única manera de saberlo es si Antena 3 decide dar pistas sobre la llegada de ese día. En otras ocasiones ha utilizado promos especiales del programa para días señalados, llegando incluso a cambiar el horario de emisión para acumular más audiencia. Pero eso, por el momento, no está pasando, por lo que no parece que vaya a estar cerca ese día.