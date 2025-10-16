El error garrafal de Rosa Rodríguez en El Rosco de ‘Pasapalabra’: «¡La he liado!»

Uno de los rostros que más está dando de qué hablar en Pasapalabra, en los últimos meses, ha sido Rosa Rodríguez. El popular concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los indispensables en la parrilla televisiva española cada tarde. Debido a su longevidad y a su formato tan entretenido, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega. Una aventura televisiva donde cada tare, de lunes a viernes, podemos ver como la concursante y Manu Pascual, su contrincante, juegan lo mejor que pueden con el objetivo de hacerse con el ansiado bote millonario.

En cada entrega, los espectadores de Antena 3 tienen la oportunidad de ver a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual intentar conseguir el mayor tiempo posible para poder hacer frente a El Rosco con comodidad, dentro de las circunstancias. De esta manera, hemos podido ver como los concursantes están cada vez más cerca de completar todas las letras de manera correcta, pero todavía se les resiste un poco. Una situación que se pudo comprobar en el programa del pasado miércoles, 15 de octubre. Y es que, en este caso, fue la participante la que cometió un error que provocó que se llevase las manos a la cabeza.

Con un bote de 2.254.000 euros, los concursantes hicieron frente a su duelo número 230. Rosa Rodríguez fue la primera en comenzar la partida y lo hizo con 142 segundos acumulados. Una ronda donde luego le cedió el turno al madrileño, que acumulaba 133 segundos.

De esta manera, poco a poco, los concursantes fueron respondiendo a las preguntas que les planteaba Roberto Leal. Pero, el primero en llegar a la letra Z fue Manu Pascual. Una jugada que realizó con 17 aciertos y 23 segundos restantes. Minutos después, la gallega acabó la ronda con 14 aciertos y 30 segundos acumulados.

Pero, al alcanzar los 21 aciertos, el madrileño optó por plantarse. Todo ello sin ningún error por el camino. Rosa, con 17 aciertos, necesitaba cuatro más para poder empatar a Manu Pascual y no caer. Eso sí, con ocho aciertos más podría llevarse el bote millonario. Por lo tanto, la expectación era máxima en el plató de Antena 3.

La gallega logró 22 aciertos, por lo que había ganado a Manu Pascual. Una victoria que llegaba después de varios empates. Pero, lejos de rendirse, se la jugó en la letra Q. Un movimiento muy arriesgado que le terminó pasando factura, pues se equivocó en la respuesta.

«¡La he liado!», exclamó. «Introducción de personas o mercancías en un barco, tren o avión», era lo que le preguntó Roberto Leal. La respuesta de la gallega fue «enfranquen». Una respuesta incorrecta, pero que no variaba mucho de la correcta. «Embarque», le dijo el presentador.