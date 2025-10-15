Manu Pascual se sincera sobre el motivo por el que se presentó a ‘Pasapalabra’: «Llevo toda la vida…»

Pasapalabra continúa su andadura en las tardes de Antena 3. El popular formato televisivo se ha convertido en uno de los indispensables de Atresmedia. De hecho, cada vez son más los espectadores que quedan atrapados ante la temática del concurso. Una divertida aventura entre letras donde sus concursantes también cumplen un papel fundamental. De hecho, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han convertido en dos de los participantes más queridos por el público. Pues, la humildad y cercanía de los jóvenes ha enamorado todos. En el caso del concursante, ya ha pasado más de un año desde que aterrizó por primera vez en el concurso. Por lo tanto, ya es todo un experto en todo lo relacionado con Pasapalabra.

Testigo de su crecimiento en el programa ha sido Roberto Leal, el presentador. Por ello, el comunicador quiso hacerle una pregunta muy personal antes de que disputase una nueva ronda de El Rosco. «¿En qué momento pasó por tu cabeza presentarte al concurso?», quiso saber. Una cuestión que Manu Pascual no se esperaba, pues ya lleva mucho tiempo en esta aventura. Pero, lejos de quedarse callado, se sinceró. Y es que, tal y como contó el madrileño, Pasapalabra ha formado parte de su vida durante muchos años. Prácticamente toda su vida.

«Llevo toda la vida viendo Pasapalabra. Vas creciendo, vas acertando cosas, te va interesando el mundo de la cultura…», comenzó diciendo. «Y pensé: ¿Por qué no? Voy a intentarlo. Empezó como un reto y, con la tontería… fíjate, aquí estoy», confesó. Una decisión muy acertada por su parte y que, indiscutiblemente, le ha cambiado la vida.

«¿Te animó alguien o fuiste tú el que lo decidió?», quiso saber Roberto Leal. «Fue por cuenta propia, pero la familia, por supuesto, me animó. Sin ella, no estaría aquí», admitió. Pues, Manu Pascual siempre ha sido un gran fan del concurso. Y es que, independientemente de la cadena en la que se haya emitido, siempre que podía veía sus entregas.

Con mucha curiosidad, el comunicador quiso saber con qué edad comenzó su interés por el formato. Pues, es muy joven. Una cuestión con la que Pascual no pudo evitar reírse tímidamente. «Desde que tengo consciencia», contestó. «Con cuatro o cinco años, probablemente», agregó. Una cifra con la que el concursante no dejó indiferente a nadie. De hecho, Leal se quedó impactado con su respuesta.

«¡Madre mía!», exclamó. «El programa tiene de historia 25 años… yo llevo menos, que me estás haciendo mayor…», añadió el presentador. Teniendo esto en cuenta, antes de comenzar El rosco, quiso hacer una breve apreciación. «Me alegro muchísimo de que eligieras este programa para dar ese primer paso grande delante de tanta gente que te ven cada tarde», le dijo agradecido el presentador de Pasapalabra.

Seguidamente, Rosa Rodríguez y Manu Pascual se enfrentaron a una nueva entrega del juego. De hecho, era la batalla número 229 en la que se disputaban el gran bote millonario. Una partida donde volvieron a empatar, por 66ª vez. Y es que es un hecho que ninguno de los dos está dispuesto a rendirse.