El delegado de Sánchez acusa a Ayuso de «querer que Madrid hubiera sido Sarajevo» en el boicot a la Vuelta

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este martes a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de «querer un Sarajevo» durante el boicot propalestino a la Vuelta, el pasado septiembre.

Un juez ha abierto diligencias previas contra Martín por el dispositivo policial que desplegó durante la última etapa de la Vuelta. El magistrado aprecia indicios de un posible delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, después de que el balance final del operativo arrojara 25 policías heridos y sólo dos detenidos. El despliegue, según el sindicato Manos Limpias -que ha presentado la denuncia- «resultó insuficiente».

Francisco Martín ha defendido la actuación de la Policía Nacional durante las protestas y ha cargado contra Díaz Ayuso.

«Alguna quería que Madrid hubiera sido Sarajevo, lo cual es una falta de respeto», ha señalado, antes de recalcar que ese día «no hubo incidentes graves», aunque sí se produjeron algunos altercados que, ha dicho, «la Policía actuó y mitigó».

Finalmente, ha abundado en que «Madrid no fue Sarajevo» y que, por el contrario, la ciudad «fue ejemplo de defensa de la dignidad y de humanidad», lanzando, según ha afirmado, «un nítido mensaje al mundo clamando por el fin del genocidio» en la Franja de Gaza, pese a las violentas protestas que se sucedieron durante el desarrollo de la Vuelta.