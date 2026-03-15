El Barcelona canceló al Sevilla con una manita poderosa y un festival de goles en un día de elecciones en el Camp Nou. Los de Hansi Flick, que pudo hacer algunas rotaciones, recuperan el colchón de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Raphinha hizo tres goles, los dos primeros de penalti, y Cancelo mostró su mejor cara con un golazo y forzando las dos penas máximas. El otro gol lo hizo Dani Olmo y para los hispalenses marcaron Oso y Sow.

No fue rival el Sevilla para un Barcelona que quería una jornada de fiesta en el Camp Nou y la tuvo a base de porrazos. Martínez Munuera ayudó a la manita con los dos polémicos penaltis que encarrilaron el partido. Luego todo fue mucho más fácil para romper a un equipo andaluz muy frágil.

El Barcelona afrontaba en el Camp Nou un día lleno de ilusiones. Ilusión por las elecciones que durante todo este domingo elegirán al próximo presidente azulgrana, ilusión porque por primera vez 62.000 espectadores entraron en las gradas del nuevo estadio e ilusión por mantener el colchón de puntos respecto al Real Madrid en Liga.

Hansi Flick hizo rotaciones, pero no se volvió loco. Debutó Xavi Espart en el lateral derecho y descansó Lamine Yamal dando paso a Roony en el once. Pero el resto de la alineación fue muy titular con Cubarsí, Pedri, Bernal, Lewandowski, Raphinha…

Dos penaltis sentencian el partido a favor del Barcelona

El partido se le puso de cara muy rápido al Barcelona gracias a la ayuda de Martínez Munuera. A los ocho minutos de juego, Cancelo internó en el área y, tras notar un leve contacto de Sow, se tiró dentro de la misma y el colegiado picó. Penalti inexistente que el VAR no corrigió. Raphinha lo tiró con maestría a lo Panenka e hizo el 1-0 a favor del equipo culé.

Dominaba el partido el Barcelona, pero sin claras ocasiones, más allá de ese penaltito. El Sevilla llegó de manera muy tímida en el 13 con un disparo de Oso muy flojo a las manos de Joan. Pero el partido se iba a acabar muy poco después.

Martínez Munuera había votado sí al Barcelona en el primer penalti en este día de elecciones. Y fue el VAR el que votó sí a un segundo penalti en el minuto 18. Otra vez Cancelo dentro del área intentó recortar ante Carmona, y el defensa sevillista, con el brazo extendido y sobre el césped, tocó la pelota. Penaltito de VAR y partido sentenciado desde los 11 metros. Lo volvió a tirar Raphinha, no falló e hizo el 2-0 en el Camp Nou.

Olmo fusila al Sevilla

El Sevilla había bajado los brazos tras los dos penaltis. El partido estaba sentenciado, pero el Barcelona quería más. Y obtuvo su premio antes del descanso. Dani Olmo hizo el tercero fusilando la portería andaluza con un gran gol desde la frontal en el minuto 37. Marc Bernal puso un buen centro en carrera desde el lateral y Olmo le pegó de primeras. 3-0 y partido finiquitado en los primeros 45 minutos.

Oso cree en lo imposible para el Sevilla

Se relajó el Barcelona en el tiempo de descuento del primer acto. Y eso lo aprovechó un Sevilla que parecía estar muerto para volver a meterse en el partido. Oso recortó distancias en la última jugada de la primera parte con un gran gol que pilló a contrapíe a la defensa culé. Juanlu puso un centro de banda a banda, y Oso remató con el interior del pie derecho para batir a Joan. 3-1.

La segunda mitad comenzó con varios cambios en ambos equipos. El Sevilla metió a Ejuke, Maupay y Vargas para buscar el empate a la desesperada, quitando a Carmona, Adams y Suazo. El Barcelona, por su parte, dio descanso a Pedri sacando a Fermín López.

Hat-trick de Raphinha y Cancelo desatado

Entró bien al partido Fermín con un buen pase dentro del área en el minuto 51 para un Raphinha que marcó su hat-trick y sentenció el partido una vez más. 4-1. El atacante brasileño remató ante Gudelj, la pelota tocó en el jugador serbio y se fue directa a la escuadra. El partido volvió a estar finiquitado. El gol de Oso fue un espejismo que no sirvió para nada.

Quería más un Barcelona con hambre de gol y Cancelo hizo la manita ante un Sevilla roto en defensa. Una carrera impresionante del lateral portugués que estaba desatado. Él creó la jugada y él la finalizó. Un golazo y 5-1 en un Camp Nou que era una fiesta.

Más cambios llegaron en el Barcelona en el minuto 66. Entraron Araujo, Lamine Yamal y Casadó por Cancelo, Roony y Bernal. El partido estaba visto para sentencia. Solamente faltaba el regreso de Gavi. El andaluz entró en el minuto 81 por Raphinha y se llevó la ovación de la tarde. En el último minuto, Sow marcó el 5-2 definitivo en el partido.