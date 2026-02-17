Rajadón de Raphinha contra los árbitros: «Tenemos que jugar contra todos para ganar»

Monumental rajada de Raphinha contra los árbitros. El jugador del Barcelona ha utilizado sus redes sociales para atizar a los colegiados del fútbol español, especialmente a Soto Grado, árbitro del Girona – Barcelona. El brasileño, que reapareció en el derbi catalán, aseguró que «tenemos que jugar contra todos para ganar», en referencia al colectivo arbitral.

«Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no sólo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada… Lo vamos hacer», escribió Raphinha en referencia a la derrota del Barcelona en Girona. Ese 2-1 en Montilivi dolió mucho a un Barça que a la humillación sufrida ante el Atlético en Copa se une ahora la pérdida del liderato en Liga.

En un mal partido de los de Flick, superados en todo momento por el Girona de Míchel, el Barcelona se deja el liderato de la Liga en Montilivi y abre una crisis monumental. Hace cuatro días perdió 4-0 ante el Atlético y ahora 2-1 en Gerona. Y esta derrota se nota en la clasificación de la Liga: hay cambio y el Real Madrid se coloca líder.

Ahora es Raphinha el que se queja de los árbitros, siguiendo la línea de lo que hacen en el Barcelona. Y todo ello ante el silencio del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no manda ni comunicados ni nada ante todas las quejas de los culés, algunas de forma, no por redes sociales ahora como Raphinha.

