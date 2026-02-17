El Barcelona se marcha de mini vacaciones tras su primera gran crisis de la temporada y no volverá a entrenarse sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper hasta el jueves. Hansi Flick ve muy agotada a su plantilla y le ha dado dos días libres tras perder en Gerona. Necesita que cambien el chip, hagan «reset» y vuelvan con unas pilas cargadas que a día de hoy no tienen.

El Barcelona tendrá dos días libres tras vivir en cuatro días dos derrotas muy dolorosas. Una le dejó con un pie fuera de la Copa del Rey y la otra le ha quitado el liderato de la Liga. Casi nada. La plantilla culé tendrá este martes y mañana miércoles como días libres, aprovechando que no tienen que jugar el dichoso playoff de la Champions. Menos mal, pensará Hansi Flick. Volverán a trabajar el jueves para preparar el partido contra el Levante, el domingo en el Camp Nou (16:15).

Hansi Flick ve a la plantilla del Barcelona muy agotada y por eso toma esta medida. Y es normal. El equipo no ha rotado en las últimas semanas, ni en defensa ni en algunas posiciones como la de De Jong o Lamine Yamal en ataque. El entrenador alemán ha asfixiado a algunos de sus jugadores y el equipo se ha deshecho en cuatro días. Dos derrotas que dejan al equipo culé muy tocado.

Flick ve agotado a su Barcelona

«Hemos defendido mal, estamos en un mal momento y he dado dos días libres al equipo porque creo que necesitan un reset», comentó el entrenador alemán sin valorar la jugada polémica del partido en rueda de prensa. Hizo autocrítica y mandó a sus jugadores a unas mini vacaciones hasta el jueves.

«No estamos en buen momento, no hemos estado acertados en las transiciones defensivas. Tenemos que volver a nuestra manera de jugar, estamos haciendo muchas cosas mal. Estamos cansados, pero queda mucho camino», añadió Hansi Flick en la pasada noche del lunes.

«Los jugadores creo que están cansados. En la primera hemos tenido oportunidades, el penalti, pero esto pasa. Tenemos que tener hambre para ganar los partidos y después de la derrota contra el Atlético, teníamos que ganar», concluyó en rueda de prensa el entrenador germano.