Hundimiento del Barcelona en Gerona: los goles de la remontada que le dejan sin liderato

El Barcelona sigue en caída libre y este lunes cayó en Gerona (2-1) tras ser humillados por el Atlético de Madrid en Copa del Rey (4-0). La derrota de los culés en Montilivi deja a los de Flick sin liderato de Liga y además se produjo en un contexto más doloroso para ellos, ya que fueron remontados por uno de los equipos que pelean por la salvación.

En un mal partido del Barça, donde fueron superados también en juego por el Girona (no sólo en el resultado), Cubarsí adelantó a los azulgrana en Montilivi con un gol de cabeza en el inicio de la segunda parte. Antes, en la última jugada de la primera mitad, Lamine Yamal falló un penalti (con 0-0) que acabó siendo clave en el partido.

Cuando parecía que con el 0-1 a favor del Barcelona los de Flick encarrilarían el partido, el Girona se vino arriba y firmó una remontada épica para llevarse tres puntos muy valiosos para ellos, pero también claves en la Liga: el Real Madrid se coloca líder, dos puntos por encima del Barcelona.

Lemar, en una gran jugada de Vanat, empató para el Girona en el minuto 61 (sólo dos después del gol de Cubarsí), pero la locura en Montilivi llegó en el tramo final, en el 86′, cuando Fran Beltrán marcó el tanto de la victoria para el cuadro entrenado por Míchel. Un gol con polémica (el Barça pidió falta previa sobre Koundé) que pone patas arriba la Liga.

En un mal partido de los de Flick, superados en todo momento por el Girona de Míchel, el Barcelona se deja el liderato de la Liga en Montilivi y abre una crisis monumental. Hace cuatro días perdió 4-0 ante el Atlético y ahora 2-1 en Gerona. Y esta derrota se nota en la clasificación de la Liga: hay cambio y el Real Madrid se coloca líder.