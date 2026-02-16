Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Barcelona contra el Girona

Golpe a la Liga y cambio de líder. La derrota del Barcelona en Gerona cambia por completo la clasificación de la Liga. Tras caer estrepitosamente en el Metropolitano en Copa del Rey, el Barcelona volvió a perder, esta vez en Liga, y se queda a dos puntos del Real Madrid en Liga. Cambio por completo en la Liga: los de Álvaro Arbeloa son los nuevos líderes del torneo.

En un mal partido de los de Flick, superados en todo momento por el Girona de Míchel, el Barcelona se deja el liderato de la Liga en Montilivi y abre una crisis monumental. Hace cuatro días perdió 4-0 ante el Atlético y ahora 2-1 en Gerona. Y esta derrota se nota en la clasificación de la Liga: hay cambio y el Real Madrid se coloca líder.

Así, el Barcelona se queda con los 58 puntos que tenía, a dos del Real Madrid, que ganó a la Real Sociedad el pasado sábado, se puso líder y ahora lo será ya al final de la jornada. El batacazo culé en Gerona deja un nuevo escenario en lo que es la clasificación de la Liga, con el Barcelona en segunda posición.

Para la próxima jornada de Liga, el Barcelona recibirá al Levante en el Camp Nou (domingo, 16:15 horas), mientras que el Real Madrid jugará ante Osasuna en Pamplona (sábado, 18:30) en lo que se refiere a los dos únicos equipos que pelean ya por el título de Liga.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 60 puntos Barcelona – 58 Villarreal – 45 Atlético de Madrid – 45 Betis – 41 Espanyol – 35 Celta de Vigo – 34 Real Sociedad – 31 Athletic Club – 31 Osasuna – 30 Getafe – 29 Girona – 29 Sevilla – 26 Alavés – 26 Valencia – 26 Elche – 25 Rayo Vallecano – 25 Mallorca – 24 Levante – 18 Real Oviedo – 16

Resultados de la 24ª jornada de Liga